Laserlys afløser den blodige nål: Millionregn over Odensefirma

Fynske RSP Systems vil bytte diabetikernes nåle og blodprøver ud med laserlys

Den odenseanske virksomhed RSP Systems har rejst næsten 50 millioner kroner til at lancere en ny blodsukkermåler. Det skriver Medwatch.

Virksomhedens mål er ifølge dets forskningsdirektør dog at rejse cirka tre gange så meget. Det vil nemlig gøre selskabet i stand til at lancere blodsukkermåleren i Europa allerede i 2020.

- Nu har vi rejst penge nok til at nå frem til nogenlunde samme tidspunkt næste år. Men det er en åben investeringsrunde, og vores mål er i virkeligheden at rejse 20 millioner euro alt i alt. Så vil vi have kapital til at selv at gå på markedet med et produkt, siger selskabets videnskabelige direktør, Anders Weber, til MedWatch.

Laserlys i stedet for nål

Blodsukkermåleren bruger laserlys i stedet for en nål, så sukkersygepatienter ikke skal stikkes for at få lavet målingen.

RSP Systems er et såkaldt spin-out fra Syddansk Universitet. Virksomheden er grundlagt i 2006. I mange år var der en lille kerne på syv-otte ansatte i selskabet, men nu er selskabet vokset til næsten 30, og dermed er udgifterne også strøget i vejret.

Klar til produktion

Anders Weber forklarer Medwatch, at de har organisationen på plads til en fuld produktion, og han forventer derfor kun, at de i første omgang vil vokse med yderligere tre til fire ansatte.

Sidste år havde virksomheden et underskud på næsten 13 millioner kroner mod 9,6 millioner kroner året før.

RSP Systems forventer som udgangspunkt selv at stå for salg og produktion, men Anders Weber fortæller også, at de er åbne for flere forskellige samarbejds- og partnerskabsmuligheder, når blodsukkermåleren først sendes på markedet. I den forbindelse har de været i kontakt med en række spillere på markedet, herunder insulinkæmpen Novo Nordisk.

