Odeon plaget af brandalarmer - hvem skal betale?

Odenses kongres- og kulturhus har været plaget af fejlalarmer til stor gene for både gæster og studerende. Fejlen er måske fundet, men en regning skal betales.

Der er normalt slet ikke optræk til panik, hvis brandalarmen lyder i Odeon.

De fleste af husets faste brugere har nemlig prøvet før, at bygningen skal evakueres på grund af en falsk brandalarm.

- Så skal vi alle ud. Undervisningen stopper, og så står vi alle udenfor og venter på at komme ind igen, fortæller Jara Hemmet, der er studerende på Syddansk Musikkonservatorium.

Odeon blev senest evakueret 12. marts. Foto: Jakob Risbro

Men det er mange andre end husets studerende, der oplever at blive evakueret. For når først alarmen lyder, er det alle, der skal ud. Lige meget om en verdensstjerne spiller for en fyldt sal i Odeon, eller om international konference er i gang.

- Vi tager ikke nogen chancer. Vi evakuerer altid og hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger Sara Ekknud, der er kulturchef i Odeon.

Sara Ekknud, kulturchef i Odeon. Foto: Flemming Ellegaard

Under H.C. Andersen Festivals i august oplevede festivalledelsen, at det højt profilerede show 'Life is a Fairytale' blev afbrudt flere gange af evakueringer.

- Nogle gange er det to-tre gange om dagen. Andre gange sker der ikke noget, siger Anca Libsde, der er lettisk studerende på konservatoriet.

Stærkt plaget hus

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger har der siden Odeons åbning 1. marts 2017 været omkring 40 falske alarm-hændelser. Senest blev husets gæster evakueret 12. marts 2018.

- Nogle gange har vi været hårdt ramt, men jeg vil lige sige, at det er jo ikke hver dag, det sker. Nu har vi været åbent i over et år. Og heldigvis er der rigtig mange dage, hvor der ikke har gået nogen alarm, siger Sara Ekknud.

Det er et førsteklasses alarmsystem. Det er elektrisk støj eller noget i den retning, der breder sig fra noget andet til selve alarmsystemet og udløser falske alarmer. Kurt Poulsen, koncerndirektør, KPC

Entreprenørfirmaet KPC har bygget Odeon, og det er dem der har installeret alarmsystemet. Selvom det ikke har fungeret efter hensigten, mener KPC's koncerndirektør Kurt Poulsen, at det er det helt rigtige system.

- Det er et førsteklasses alarmsystem. Det er elektrisk støj eller noget i den retning, der breder sig fra noget andet til selve alarmsystemet og udløser falske alarmer. Vi tror måske, vi har løst det. Så nu bruger vi det næste stykke tid på at finde ud af, om vi har løst det, siger Kurt Poulsen.

KPC har i den seneste tid haft teknikere til at overvåge systemet under hver eneste event i Odeon. På den måde har man kunnet stoppe fejlalarmerne, inden de nåede at udløse en evakuering.

Firmaet har ifølge dem selv brugt et anseligt beløb til at fejlfinde på systemet. Men selvom problemet angiveligt er løst, efterlader det en anden regning.

Blå blink koster

Hver gang, brandalarmen går i Odeon, må Beredskab Fyn nødvendigvis tage det alvorligt og rykke ud med brandbil.

Men når alarmen viser sig at være ubegrundet, sender Beredskab Fyn som standard en regning på 6.600 kroner.

Hvis de har sendt en regning for de 40 udrykninger, som TV 2/Fyn har oplysninger om, bliver det til et samlet beløb på 264.000 kroner.

- Lige nu er det os, der betaler. Men det er klart, vi håber selvfølgelig, vi kan indgå en dialog om, hvad der skal ske med de regninger, siger Odeons kulturchef, Sara Ekknud.

Hun repræsenterer Odeons driftsoperatør, H.C. Andersen Kongrescenter A/S, der har til opgave at drive huset i det daglige. Men når der kan være tale om en dialog, er det fordi, der er andre parter involveret i alarmsystemet.

Bygningen ejes af Odense Kommune, der har bortforpagtet den til H.C. Andersen Kongrescenter.

Og kommunen overtog først bygningen kort før åbningen i 2017. Under opførelsen var den ejet af entreprenørfirmaet KPC.

Så hvem er ansvarlig for fejlalarmer? Er det ejeren af systemet, brugeren af systemet eller installatøren af systemet?

TV 2/Fyn har spurgt Odense Kommune, hvem der i sidste ende skal betale for udrykningerne. Men kontorchef Pia Bay vil ikke pege direkte på en navngiven part. I en mail til redaktionen forklarer hun:

- Hvem, der skal betale Beredskab Fyns udrykninger er reguleret i det samlede juridiske aftalegrundlag vedr. Odeon. Den part, som i henhold til dette, er forpligtet til at afholde udgiften, skal afholde udgiften.

Operatøraftalen er efter TV 2/fyns vurdering ikke klokkeklar omkring ansvar for følgeudgifter, der er relateret til fejl på husets installationer, så parterne skal nu formentlig kigge teksten grundigt igennem med deres juridiske rådgivere.

En fremtid uden falske alarmer

Med KPC's udmelding om at problemet kan være løst, håber Sara Ekknud bare på en rolig hverdag for husets brugere.

- Det vigtigste for os, er at glæde os over, at det er løst, så vi kan komme videre med vores daglige drift, siger hun.