Odeon tæt på udsolgt: Odenseansk rytmekollektiv spiller på lufthavnsudstyr

Verdens største foredragsplatform, TEDxOdense, er lige om hjørnet. Lørdag går det løs i Odeon, hvor en lang række såkaldte speakers har fået hver deres lille platform til knivskarpt at fremføre deres budskab.

Der er plads til 750 tilhører, og op til 15 millioner mennesker har mulighed for efterfølgende at se og lytte med verden over.

At opleve TEdxOdense live har vist sig at være særdeles attraktivt. På nær ganske få billetter er der udsolgt, så de 1000 pladser er booket, hvilket er over dobbelt så mange solgte billetter som sidste år.

- Så mange solgte billetter gør TEdxOdense til den største TEDx event i Danmark, så her på holdet er vi meget begejstrede over, at Odense er byen, hvor de store ideer lever, siger Adam Montandon, arrangør af TEDxOdense.

Temaet i år er "Travel to the edge of brilliance". Der er fokus på at rejse ud gennem idéernes vilde verden og helt ud til kanten af det brilliante.

Derfor bliver Odeon omdannet til en lufthavn, så rejsetemaet bliver slået fast med syvtommersøm.

Musik på alt muligt og umuligt

Ud af de mange speakers fra ind- og udland er der tre fynske speakers på programmet. Blandt andet det odenseanske stomp-band Heartbeat, som består af tre unge musikere, der lever sammen i et kollektiv.

Til deres optræden har Heartbeat taget udgangspunkt i flytemaet og fået en masse ting fra Billund som bagegevogne, kufferter og kabinetrolleys. Et stomp-band spiller netop på alt andet end klassiske instrumenter, så de er vant til at spille på alt muligt og umuligt. Men det er første gang, at Heartbeat skal optræde på en TEDx.

Vi er totalt spændte og helt oppe at køre. Det er første gang, vi laver en TEDxOdense, og det er helt specielt. Niels Kløvedal, med i stomp-bandet Heartbeat

- Vi er totalt spændte og helt oppe at køre. Det er første gang, vi laver en TEDx, og det er helt specielt. Jeg har altid fulgt med på TED-Talks og kan godt lide, at passionerede folk deler ud af deres viden. Det er en skøn idé, siger Niels Kløvedal, der er en del af stomp-bandet.

Desuden kan man opleve Simon Høegmark, der er naturvejleder og forsker, fortælle om naturens helbredende effekt på stresse og syge mennesker.En anden af de fynske speakers er Niaz Bayati, der er kunstner med kurdiske rødder. Hun fortæller den voldsomme historie fra sin barn- og ungdom.

De mange speakers på TEDxOdense har overordnet set et tema om at ville ændre verden til det bedre. Og Heartbeat har da også et klokkeklart budskab til deres publikum.

Vi vil gerne videreformidle, at man skal gøre det, som man brænder for. Heartbeat

- Vores misssion er at have en kreativ tilgang til livet. Vi ser mulighederne og ikke begrænsninger i livet. Vi vil gerne videreformidle, at man skal gøre det, som man brænder for. Der ligger en utrolig livsglæde i at gøre, hvad man brænder for, siger Niels Antonio Kløvedal fra Heartbeat.

Heartbeat Heartbeat består af Niles Antonio Kløvedal, Søren Brandt Monberg og Morten Brandt Monberg. Stomp er musik på alt andet end gængse instrumenter, og Heartbeat spiller på alt fra dunke til dåser. Bandet har spillet sammen i 18 år og turneret siden 2009. De afholder både koncerter og forskellige events som workshops, teambuilding, stomp-optog og flashmobs. Se mere

Sommerfuglene skal være der

Først fredag eftermiddag kommer alle remedierne fra Billund Lufthavn, så der er ikke lang tid til at forberede selve showet. Heartbeat er dog også vant til at arbejde improvisatorisk, og indholdsmæssigt har de helt frie rammer. Men til gengæld er de underlagt en stram tidsplan og skal for eksempel på klokken 15.11. De ser meget frem til lørdagens optræden.

- Vi brænder og lever og ånder for det her, og glæder os til at dele det med andre ildsjæle. Vi passer godt ind i det her forum af ildsjæle, og vi glæder os til både at dele og blive inspireret, siger Niels Kløvedal.

Selvom Heartbeat har optrådt stakkevis af gange, så er dette her noget helt særligt.

- Vi er ikke cool. Man skal også have sommefugle i maven, inden vi går på. Det er en del af det livsgivende ved det, siger Niels Kløvedal.

TEDxOdeon finder sted i Odeon lørdag den 13. april fra klokken 13-18.30. Billetter kan stadig købes.

