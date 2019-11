Enhedslisten: Odeons ledelse skylder en forklaring i sag om systemkritiske kinesere

En alvorlig sag for Odeon.

Det mener Enhedslistens Reza Javid, efter TV 2/Fyn torsdag kunne fortælle om en pludselig aflysning af en aftale mellem det systemkritiske kinesiske show Shen Yun fra New York og Musik- og Koncerthuset Odeon i Odense.

- Det virker mystisk, at Odeon først aftaler med det systemkritiske kinesiske show Shen Yun om brug af den store sal, og reserverer 50 hotelværelser til kunstnerne, for så i sidste øjeblik at meddele dem, at salen netop på de aftalte datoer er optaget til en stor konference, skriver Enhedslistens medlem af Odense Byråd, Reza Javid i en mail til TV 2/Fyn.

Enhver kan se det mistænkelige i, at Odeon dagen før kontrakten skal underskrives, finder ud af, at der allerede er lavet kontrakt til anden side. Lignende mærkelige undskyldninger har de systemkritiske kinesere oplevet mange gange før andre steder Reza Javid, Enhedslisten, Odense

Siden foråret har foreningen for Falun Dafa i Danmark samarbejdet med det delvist kommunalt ejede musik- og teaterhus Odeon om at få det kinesiske show Shen Yun Performing Arts til Odense i begyndelsen af april næste år.

Shen Yun er kritisk overfor det kinesiske regime og har flere gange oplevet, at Kina har forsøgt at presse danske og europæiske kulturinstitutioner til ikke at hyre kunstnergruppen.

Et kontraktudkast med aftalte forestillinger 2. og 3. april 2020 blev 11. oktober i år fremsendt af Odeon til Shen Yun Performing Art.

14. oktober blev der holdt møde mellem parterne, og samme dag modtog Shen Yun en mail om, at der var reserveret 50 hotelværelser til kunstnerne.

Men dagen efter meddelte Odeon så pludselig, at kontrakten alligevel ikke kunne blive til noget, da den store sal i Odeon lige netop disse dage var booket til en stor konference.

Læs også Mistanke om selvcensur: Kulturhus aflyste samarbejde med systemkritiske kinesere

Den køber Reza Javid dog ikke.

- Det er en alvorlig sag, hvis Odeon ikke har haft en saglig grund til at nægte en lovlig forening mulighed for at afholde deres forestilling, siger Reza Javid og fortsætter:

- Der kommer turister fra Kina til Odense, og der er handelsforbindelser og kulturelt samarbejde med Kina, men det retfærdiggør ikke, at vi begrænser menneskers rettigheder for at please en diktaturstat. Vi ved ikke med sikkerhed, om det er det, der er sket her i Odense, men enhver kan se det mistænkelige i, at Odeon dagen før kontrakten skal underskrives finder ud af, at der allerede er lavet kontrakt til anden side. Lignende mærkelige undskyldninger har de systemkritiske kinesere oplevet mange gange før andre steder.

- Meget lidt sandsynligt

Falun Dafas talsmand i Danmark, Benny Brix, tror heller ikke ret meget på forklaringen fra Odeon.

- Det virker meget lidt sandsynligt, at det skulle være rigtigt, at Odeon pludselig finder ud af, at lokalerne er optagede. Vi har arbejdet på det her i meget lang tid, vi har været meget langt nede i detaljerne og skrevet sammen 40 eller 50 gange, så det virker ikke troværdigt, siger Benny Brix.

(Artiklen fortsætter under videoen)

02:20 Koncerthuset Odeon beskyldes for ikke at ville lægge sig ud med den kinesiske regeringEn kontrakt lå klar mellem det systemkritiske kinesiske show Shen Yun og Odeon - med spilledatoer og reserverede værelser til kunstnerne - men pludseligt meddelte Odeon, at de planlagte datoer alligevel ikke var ledige.Shen Yun-showets danske kontaktperson mener, der er tale om selvcensur på Odeon. Luk video

Han er overbevist om, at aflysningen i stedet skyldes politisk pres direkte fra Kina.

- For os er der ingen tvivl om, at Odeon har valgt at aflyse forestillingen af frygt for reaktioner fra Kina og for at behage den kinesiske ambassade i Danmark. Der er sandsynligvis tale om selvcensur, og at det kommunistiske regime i Kina har haft held med at øve indflydelse på kulturlivet i Danmark, er skræmmende, siger Benny Brix

For Reza Javid og Enhedslisten er sagen principiel på grund af hensyn til såvel ytringsfrihed som menneskerettigheder.

- Når Odeon giver plads til forestillinger, som er godkendt af den kinesiske stat, så mener vi, at Odeon selvfølgelig også skal give plads til en forening, der er kritisk overfor Kina's undertrykkende regime. Ellers er det diskrimination, og det kan vi ikke have, siger Reza Javid.

Fakta Reza Javid Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Odense

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark Født 24. marts 1963 i Kerman, Iran Gift, 2 børn Politiske hverv Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Enhedslisten 2019 - nu Medlem af Udvalget for Borgerinddragelse Odense Kommune, Enhedslisten 2019 - nu Folketingskandidat Odense Vestkredsen, Enhedslisten 2018 - nu Byrådsmedlem Odense Kommune, Enhedslisten 2018 - nu Se fuld profil

Han mener derfor, at Odeon skylder en forklaring på aflysningen.

- Hvem er den anden, som skal bruge lokalerne i de dage, og hvornår er den kontrakt blevet underskrevet? Det bør Odeon dokumentere for offentligheden, hvis de ønsker at fjerne anklagen om selvcensur og diskrimination. Manglende forklaring og dokumentation fra Odeons side styrker spekulationerne om censur, eller om Odeon er blevet kontaktet af kinesiske myndigheder, eller om der har været politisk indblanding fra kommunens side, siger Reza Javid.

Hvis Odeon ikke kommer med en dokumenteret forklaring, vil Enhedslisten tage sagen op i Odense Byråd, fastslår byrådsmedlemmet.

Ingen kommentarer

Hos Odeon afviser administrerende direktør Jens Pedersen, at Odeon har udøvet selvcensur.

- Jeg har hørt om sagen, men jeg afviser bestemt, at der er tale om selvcensur. Derudover har jeg ingen kommentarer, lyder det kortfattet fra Jens Pedersen.

Ledelsen i Odeon vil heller ikke fortælle, hvilken "stor konference", som pludselig var booket på de datoer, som Shen Yun og Odeon var millimeter fra at aftale sig frem til.

Odeon er delvist ejet af Odense Kommune. Stabschef i Borgmesterforvaltningen Michael Bruhn Frederiksen afviste torsdag over for TV 2/Fyn, at forvaltningen har været involveret i sagen om den kinesiske trup, og han afviste samtidig også, at forvaltningen skulle have været udsat for pres af den kinesiske ambassade.

- Jeg har ikke hørt om den sag før, vi bliver kontaktet af jer. Men efter jeres henvendelse har vi været i kontakt med Odeon og fået at vide, at der var tale om en fejlbooking. Det er så dét, og da Odense Kommune ikke har noget at gøre med driften af hotellet eller bookingsystemet, kan vi ikke tilføje yderligere, siger Michael Bruhn Frederiksen.