Har du selv prøvet? ODINCON afholdt DM i dansen alle børn danser

Du har sikkert set den. Dansen, hvor armene holdes stive og svinges frem og tilbage i modsat retning af hofterne.

Det er i hvert fald en dans, som en stor, men ukendt, procentdel af landets børn ynder at fremføre, hvor end de befinder sig.

Dansen stammer fra spillet Fortnite og hedder Floss. Udover Floss er der også en lang række andre dansetrin i spillet, og det var disse trin, der blev dystet i til Odincon lørdag eftermiddag, da der blev afholdt DM i Fornite-dans.

Mads Moldt Hutzelsider på 12 år var en af deltagerne.

- Jeg håber, at jeg vinder selvfølgelig, fortæller han, inden han går på scenen.

Det gælder om at overleve

Fornite er et spil, som kan spilles på flere platforme. Helt enkelt opstillet handler spillet om at overleve. 100 spillere bliver smidt ned på en ø, hvor man skal skaffe våben, slå de andre ihjel og være den sidste overlevende. Hvis det sker, har man vundet.

Spillet har en officiel aldersgrænse på 12 år, men også mange børn under 12 år spiller Fornite. Måske fordi spillet foregår i en farverig verden, som er fri for blod. Når karaktererne i spillet dør, forsvinder de i stedet for at bløde.

Når man ser noget i spillet, så er det fedt, hvis man også kan få det til den virkelige verden, og det kan man med dansen Mads Moldt Hutzelsider

Spillet er som udgangspunkt gratis, men man kan tilkøbe udstyr til sin spilkarakter og dansene.

Dansene har dog ikke nogen afgørende funktion i spillet, forklarer Mads Moldt Hutzelsider.

- De gør ikke noget godt, men det er bare skide sjovt. Man bestemmer selv, hvornår ens karakter skal danse. Lige inden man bliver smidt ned på øen, så er man på en lille ø, hvor alle er samlet. Der kan alle stå og danse, og det er ret sjovt, hvis man er mange sammen og danser, forklarer han.

Dansene gør det virkeligt

Mads Moldt Hutzelsider går til hiphop i sin fritid, og her danser de også tit Fornite-dansene. Men også hans kammerater, som ikke går til dans, danser tit dansene. Han fortæller, at alle der spiller Fortnite, typisk også kender dansene.

- Når man ser noget i spillet, så er det fedt, hvis man også kan få det til den virkelige verden, og det kan man med dansen, siger han.

9-årig vinder finalen

Ud over Mads Moldt Hutzelsider er der tre andre drenge med i det uofficelle DM. De har alle kvalificeret sig ved at sende en video ind af deres dans. På scenen får de 30 sekunder til at danse, og så skal to fremtrædende Fortnite-spillere afgøre vinderen.

Mads Moldt Hutzelsider kommer i finalen med 9-årige Oskar Trier. Til sidst findes vinderen med hjælp fra publikums klapsalver, og her løber Oskar Trier med sejren.

- Jeg synes, det gik fint. Alle de andre var også meget gode, og jeg havde faktisk slet ikke forventet at vinde, fortæller Oskar Trier.

- Jeg har det fint. Jeg havde selvfølgelig været gladere, hvis jeg var kommet på en førsteplads, men man kan jo ikke altid vinde, siger Mads Moldt Hutzelsider.