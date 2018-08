Odins Bro lukket: Tekniker på vej fra Sjælland

Odins Bro, der forbinder det nordvestlige Odense med den nordøstlige del af byen, er lukket på grund af tekniske problemer.

Tekniske problemer har lørdag formiddag omkring klokken 11.30 lukket Odins Bro, der forbinder Odense på tværs af kanalen.

Maritim koordinator Carsten Bjarnø, der lørdag betjener broen for Odense Kommune, har endnu ingen oplysninger om, hvorfor broen er ude af drift, men tekniske problemer midt på broen betyder, at broen ikke kan åbnes.

Derfor må både bilister, cyklister, fodgængere og skibe finde alternative veje rundt om kanalen eller vente på, at broen åbnes.

- Vi har en tekniker, der arbejder på det, og vi har en anden tekniker på vej fra Sjælland, fortæller Carsten Bjarnø.

Lukket mindst en time

Ifølge Carsten Bjarnø kører omkring 14.000 bilister over broen på en gennemsnitlig lørdag. Derfor arbejdes der på højtryk for at få broen åbnet igen.

Trafikanter skal regne med, at broen er lukket i hvert fald en time endnu.

- Når den time er gået, håber jeg for pokker, vi kan få den op, siger Carsten Bjarnø.

Fyns Politi har spærret broen af, så ingen forgæves kører ud mod broen for blot at måtte lave en U-vending og køre tilbage.

Opdatering Åbningen af broen er udskudt til tidligst klokken 15.

Odins Bro Odins Bro er en dobbelt svingsbro, hvor to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Når broen er åben er der fri gennemsejling i kanalens fulde bredde.

Hvert brofag er næsten 100 meter langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er broen 28 meter bred. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

