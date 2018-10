Midt i morgentrafikken: Odins Bro lukkede ned

Midt i den begyndende morgentrafik fredag stoppede Odins Bro med at virke. Flere bilister måtte holde i helt op til en time og vente på, at de kunne komme ned fra broen igen.

Det oplyser den vaghavende brovagt Erik Skrubak Schmalfeldt til TV 2/Fyn.

- Der er en teknisk fejl på broen, der gør, at vi hverken kan åbne eller lukke den lige nu, fortæller brovagten og fortsætter:

- Det er ikke lige et problem, som vi har set i nyere tid, så teknikere er lige nu i fuld gang med at finde ud af, hvad de skal gøre for at løse problemet.

Broen fredag formiddag farbar igen, og de fynske morgenbilister kan igen køre hen over broen, der forbinder Odense på tværs af kanalen.

Bilister holdt og ventede

Da broen stoppede med at virke omkring klokken kvart over seks i morges, holdt der biler og ventede på, at de kunne komme over broen.

Bilisterne blev fanget på broen, da den ikke ville rokke sig ud af stedet, og der måtte tilkaldes politi og brandvæsen.

- De kom heldigvis hurtigt, og bilerne blev guidet ned fra broen. Men de holdt da og ventede i tre kvarter til en time, fortæller Erik Skrubak Schmalfeldt.

Politi og brandvæsen var i fuld gang med at guide trafikken, der ellers skulle gå over broen, videre hen over havnen i stedet for. Men det er ikke længere nødvendigt, da broen er åbnet igen.