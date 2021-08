Odense har fået en ny skole - eleverne var nervøse på første dag

- Da jeg først kom herind, var jeg nervøs, men jeg så vænnede jeg mig til det, siger Abdula Ahmed, der i dag begyndte i 7.B på den nye skole.

- Det føles mærkeligt, fordi jeg er ikke vant til at se de folk. Jeg var ret nervøs for at møde dem, men nu hvor jeg har mødt allesammen, er jeg ikke så nervøs igen, tilføjer Libaan Sanjo fra 7.C.

Flere skolekammerater

Odinskolen - en sammenlægning af de to tidligere Vollsmose-folkeskoler Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen - åbnede onsdag for de ældste elever, som blev de første til at komme i skole med de nye klassekammerater fra begge skoler.

- Jeg kan godt lide, at der er flere, end der plejer at være, siger Abdula Ahmed.

- Det er en god idé, for der var ikke nok folk på H.C. Andersen Skolen. Den var ret lille. Det er bedre at være ét sted, tilføjer Libaan Sanjo.