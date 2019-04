Ødelagde korsbånd i cykelstyrt: - Der er sket små mirakler

72-årige Finn Saaby lider - ligesom hundredtusindvis af andre danskere - af artrose, også kendt som slidgift, i hofter og knæ.

Læs også Gigten invaliderede fridykker som 37-årig – særlig behandling gav ham livet tilbage

Efter et cykelstyrt for nogle år siden, hvor han ødelagde et korsbånd i højre knæ, kunne han mærke, hvordan smerterne begrænsede ham i hverdagen.

Hans smerter kan dog begrænses, hvis han følger den rette træning. Han benytter træningsprogrammet Glad, som forskere på Syddansk Universitet har udviklet.

- Allerede efter fem-seks uger kunne jeg mærke en mærkbar forandring. For mig er der sket små mirakler i alle dagligdagsting, siger Finn Saaby til TV 2/Fyn.

- For eksempel kunne jeg ikke svinge mit ben over min cykel. Jeg havde en herrecykel, så jeg var nødt til at købe en damecykel, og den har jeg skippet nu. Jeg har købt en herrecykel og givet damecyklen væk, fortæller den 72-årige pensionist, der træner hos Nyborg Fysioterapi & Træning.

Lektor: Patienter får bedre liv

Over 40.000 danskere har fulgt træningsprogrammet, der begyndte i 2013 og har spredt sig til Canada, Kina, Schweiz og New Zealand.

- Glad står for godt liv med artrose i Danmark. Glad er et uddannelsesprogram for fysioterapeuter, hvor de lærer, hvordan de skal træne og uddanne patienter, der har artrose eller slidgigt i knæ og hofter, til et bedre liv, siger Søren Thorgaard, der er lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

I påsken vandt Glad en international pris, der gives til nytænkende sundhedsprojekter, som sætter patienter frem for systemer i centrum.

- Det er fantastisk. Jeg tør næsten ikke spå om, hvordan fremtiden ser ud, men så længe vi gør en forskel for borgerne, er vi rigtige glade, fortæller Søren Thorgaard.

Træningsprogrammet Glad varer otte uger. Det har gjort, at Finn Saaby har kunnet lægge de smertestillende piller på hylden.