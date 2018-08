Øget videoovervågning skal sikre hjemløse mod bandevold

Hellesteder med kameraovervågning skal sikre socialt udsatte mod hetz fra bandemiljøet og andre kriminelle i Odense.

Socialt udsatte i Odense kan se frem til kameraovervågning i flere områder. Det sker som led i et ønske om at etablere såkaldte hellesteder for hjemløse og andre socialt udsatte, der oplever trusler og vold fra bandekriminelle.

Pengene til kameraovervågningen af Odenses hellesteder for socialt udsatte er fundet i en pulje oprettet af Rigspolitiet.

I princippet har jeg ikke noget imod det, hvis tanken er at beskytte de svage mod nogle af de grimme drenge Søren Thygesen

Puljen har netop til formål via videooervågning at forebygge eller bekæmpe kriminalitet begået mod byens hjemløse og social udsatte i det offentlige rum.

En af byens udsatte er Søren Thygesen. Selv om han ikke ubetinget er vild med, at han bliver videoovervåget af systemet, giver det alligevel en vis tryghed.

- I princippet har jeg ikke noget imod det, hvis tanken er at beskytte de svage mod nogle af de grimme drenge. Bander eller hvad det nu kan være, siger Søren Thygesen.

Læs også Black Army-medlem i retten: Vold mod hjemløse Nicolai

- Det er ok

Han holder til ved Skulkenborg centralt i Odense. Det eneste sted, hvor der allerede i dag er videoovervågning.

- Vi kan faktisk være rigtig mange her. Og så har folk deres cykler med og deres hunde med, og nogen gange bliver der bredt tæpper ud, forklarer Søren Thygesen, inden han udpeger de kameraer, der giver en vis sikkerhed for de socialt udsatte, der bruger pladsen.

- Jeg føler faktisk, at det er ok. Hvis der nu skulle ske et eller andet. Hvis nogen skulle blive stukket ned eller eller sådan noget. Så er det meget rart, at der er et kamera, siger Søren Thygesen.

Med midlerne fra den nye pulje er det planen, at byens resterende hellesteder også kan blive dækket af kameraeovervågning.

Det er vigtigt, at vi også er med til at skabe nogle hellesteder rundt omkring i byen, hvor de udsatte kan være i fred Lars Bræmhøj

Puljen er oprindeligt blev oprettet i forbindelse med Finansloven 2018. Her blev Regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at sætte penge af til overvågning af frit tilgængelige steder.

Derfor har Fyns Politi søgt om midler fra puljen hos Rigspolitiet.

- Vi har en række personer, som udøver bandelignende kriminalitet. Så det vi tidligere har opdaget, hvor blandt andet de socialt udsatte bliver angrebet på forskellige steder, det foregår faktisk stadigvæk, og det er vi meget bevidste om, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

Læs også Forbillede: Odense kan hjælpe hjemløse-indsats på plads

Ikke overbevist om hensigterne

Formålet med ansøgningen er at sikre de hellesteder, hvor Odense Kommune og Fyns Politi nu ønsker at opsætte videoovervågning.

- Det er vigtigt, at vi også er med til at skabe nogle hellesteder rundt omkring i byen, hvor de udsatte kan være i fred, siger Lars Bræmhøj.

Tilbage på Skulkenborg er Søren Thygesen ikke fuldstændig overbevist om årsagen bag den øgede videoovervågning af byens udsatte og hjemløse.

- Jeg kan blive bekymret over, hvad det ultimativt bliver brugt til. Når politiet finder ud af, hvad det måske også kan bruges til. Det kan være, de får en god idé til at slå ned på nogen, der ikke er banderelaterede. Narkomanen som kommer og køber lidt for ikke at blive syg. Måske kunne det ende med at gå ud over ham i stedet for. Det kan man godt blive lidt bekymret for, siger Søren Thygesen.

I det omfang at de udsatte ikke er klar over formålet med videoovervågningen, kan Lars Bræmhøj godt følge Søren Thygesens frygt. Chefpolitiinspektøren garanterer dog, at politiet ikke kommer til at bruge værktøjet til at efterforske alt muligt andet.

- Det vi ønsker med de her hellesteder, det er i virkeligheden at være kriminalitetsforebyggende. At sikre de hjemløse et eller flere steder, hvor de kan være forholdsvis sikre på, at hvis de er der, så bliver de ikke udsat for noget, siger Lars Bræmhøj.