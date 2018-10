Alle sagde ja: Øhav bliver fynsk geopark

De fire sydfynske kommuner, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø, har nu alle sagt ja til, at de vil arbejde på at få øhavet optaget på den prestigefyldte liste for Unesco Geoparker.

Senest besluttede Svendborg Byråd tirsdag aften også at sige ja til projektet.

- Det har fantastiske perspektiver for Svendborg og for alle de sydfynske kommuner. For mig har det hele tiden handlet om, at vi har noget at samarbejde om. Og så handler det også om at få det Unesco-stempel, som er nærmest turismens Michelin-stjerne, siger Bo Hansen (S), der er borgmester i Svendborg Kommune.

Det er en stor dag. Det er en historisk dag. Nu har vi officielt stiftet Geopark Det Sydfynske Øhav. Flemming Madsen, formand for bestyrelsen i Naturturisme I/S

Onsdag formiddag skrev bestyrelsen i Naturturisme I/S, som de fire kommuner står bag, så under på den aftale, der kan betyde, at øhavet inden for de næste tre til fem år får det officielle Unesco-stempel.

- Det er en stor dag. Det er en historisk dag. Nu har vi officielt stiftet Geopark Det Sydfynske Øhav, og vi går en god fremtid i møde, siger Flemming Madsen, der er formand for bestyrelsen i Naturturisme I/S.

Bevilger penge til drift og anlæg

De fire fynske kommuner er blevet enige om, at det skal koste omkring 2,7 millioner kroner at etablere og 1,1 millioner kroner at drive geoparken fra 2020.

- Jeg tror, at det vil betyde et løft for Ærø, og de kan betyde noget for hele det sydfynske område. Der kan komme noget mere gang i vores små forretninger og turistattraktioner, siger borgmester Ole Wej Petersen (A) fra Ærø Kommune.

Nej til nationalpark

Tidligere har der været snak om, at Det Sydfynske Øhav skulle være en nationalpark. Dengang var der hovedsageligt landmændene, der var imod.

Denne gang er alle parter med på projektet, for modsat nationalparken griber geoparken ikke ind i den private ejendomsret, hvilket landbruget og skovbruget har været bekymrede for tidligere.

I Danmark er Odsherred Unesco Global Geopark på Nordvestsjælland den første, men foruden den fynske proces er et område omkring Holstebro og Struer også i gang med at søge optagelse.

Geopark Det Sydfynske Øhav dækker både øhav og land. Foto: Naturturisme I/S

Det Sydfynske Øhav som Unesco Global Geopark Det Sydfynske Øhav

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge

Stenstrup Issø og Egebjerg Bakker

Klintholm

Damestenen

Gudbjerg

Lundeborg

Åhuse

Hatbakkerne på Langeland

Ristinge Klint

Gulstav

Voderup Klint Formålet med at søge om udnævnelse af Det Sydfynske Øhav til Unesco Global Geopark er, at synliggøre dennes geologiske arv og aktivt bruge den til i samspil med områdets natur- og kulturhistoriske værdier at skabe en ramme for udviklingen af området.



