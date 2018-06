Økonomisk linedans: Gyseligt bøfhus-minus

163 millioner i underskud i 2017 for Jensens Bøfhus-koncernen, der lever på bankens og venners nåde. Jensens Bøfhus skal være "en elsket klassiker".

Alt tyder på at 2018 bliver året, hvor Jensens Bøfhus skal vise sin levedygtighed.

Efter et underskud på 163 millioner kroner i 2017 er egenkapitalen i koncernen nu i minus med 155 millioner kroner.

Det viser det regnskab, som CVR-registret mandag sendte til offentliggørelse.

Koncernen lever først og fremmest på Skandinaviska Enskilda Banken og en række fynske erhvervsfolks nåde.

Den svenske bank har 158 millioner til gode, mens bøfkædens stifter Palle Skov Jensen har fået lånehjælp fra forretningsvenner på formentlig 40 millioner kroner.

De håber sammen, med bestyrelsesformand Torben Frigaard Rasmussen i spidsen, på en livgivende turn around, der kan skabe sund drift og penge til servicering af koncernens gæld i et fremtidigt perspektiv.

Men det blev ikke i 2017.

I 2017 blev der indgået en ny kreditaftale med koncernens bankforbindelse. Aftalen er forlænget til udløb i 2019 med mulighed for yderligere forlængelse.

Læs også Skidt år for Fyns største svineproducent

Skidt start

Men den er også baseret på en række forudsætninger blandt andet, at de resterende restauranter kan generere overskud og nedbringe gælden.

Men 2018 er ikke startet for godt. Ifølge ledelsesberetningen viser månedsregnskaberne for januar til april 2018 en negativ afvigelse på den ordinære drift.

Det skyldes blandt en forsinkelse i lukningen af uprofitable restauranter og afhændelse af aktiver.

Men netop overholdelse af budgettets tidsfrister er afgørende for at skabe den nødvendige likviditet, hedder det i ledelsesberetningen.

Her slås det dog også fast, at ledelsen for hele 2018 forventer at kunne overholde låneaftalerne og skabe positiv drift.

Omsætningen i kædens restauranter faldt i 2017 med 23 procent til 571 millioner kroner blandt andet som følge af lukningen af syv urentable restauranter.

Der er blalndt andet foretaget nedskrivninger på ejendomme, kunst og restaurations-lejemål på i alt 94 millioner kroner.

Det er fortsat nødvendigt at frasælge aktiver for at kunne nedbringe gælden, fastslås det.

I starten af 2018 er der afviklet tre ikke profitable restauranter - heraf en i Sverige. Desuden er en anpart i Odense-restauanten Franck A solgt i starten af 2018.

Bøfhus-kæden omfatter nu 26 restauranter i Danmark, 11 i Sverige og to i Norge. Det samlede antal gæster i 2017 var cirka fire millioner, oplyser kæden.

Læs også Færre ansatte skal løfte fynsk biogas til nye højder

Bøfhuset skal elskes igen

Med til at få den kendte kæde tilbage på sporet skal blandt andet være "at positionere Jensens Bøfhus som en elsket klassiker. Gæsterne skal i 2018 have en bedre oplevelse når de besøger vores restauranter. I 2018 vil der derfor være fokus på udvikling og træning af kædens ledere, nye signaturretter, nye uniformer og hyggeligere restauranter, ligesom en ny marketingstrategi er ved at blive implementeret", hedder det i regnskabet.