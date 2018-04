Ørkenvarme rammer Fyn søndag

Søndag kommer varmen for alvor til det fynske. Det kan komme til at føles helt sommerligt ifølge TV 2 Vejret.

Det er virkelig lang tid siden, at de fleste fynboer har haft en trang til at tage deres shorts og T-shirts frem og på. Men søndag vil rigtig mange sikkert føle trang til at smide vintertøjet og trække i den kortærmede.

Der er udsigt til varmt forårsvejr, når varme fra Sahara er strømmet op gennem Europa og er noget frem til det fynske. Det giver ifølge TV 2 Vejret temperaturer på op til 19 graders varme.

Nogle steder i landet kan det ifølge de seneste prognoser, der i den grad er i det lune hjørne, blive helt op til 20 graders varme.

Hvis temperaturerne søndag stiger til over 20 graders varme, kan det blive den varmeste dag i Danmark i over syv måneder.

Læs også Onsdag bliver årets hidtil varmeste dag

Højeste temperaturer søndag eftermiddag. Lokalt kan temperaturen nå 21-22 graders varme i dele af Jylland. Foto: TV 2 VEJRET

Forsmag lørdag

Varmen har allerede lørdag vist sit ansigt, men slet ikke i den grad, som den kommer til søndag.

Det varme forårsvejr søndag bliver nemlig også med en del sol helt fra formiddag af. Temperaturerne vil meget hurtigt stige til over 10 grader varme, og når klokken nærmer sig middagstid, vil man flere steder opleve mellem 15 og 18 graders varme.

Temperaturen fortsætter med at stige indtil ud på eftermiddagen.

Men det er desværre ikke Fyn, der får de højeste temperaturer søndag. I et område fra det sydlige Jylland og længere mod nord, centralt gennem Jylland vil kunne opleve temperaturer på mellem 20 og 21 graders varme.

Helt lokalt kan temperaturen måske endda nå 22 graders varme midt på eftermiddagen.

Kolde kyster - igen

Langs kyster med pålandsvind vil man kunne opleve éncifrede temperaturer, mens man blot skal køre et par kilometer længere ind over land, førend temperaturerne når op mellem 15 og 20 graders varme. Men det er jo ikke første gang, at kysterne må have det lidt koldere end midtlandet.