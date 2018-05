Østersøruten: 200 millioner kroner er på vej - på cykel

Ambitionerne med cykelruten Østersøruten er store hos turistorganisationen Destination Fyn. I 2020 vil ruten have skaffet 70.000 ekstra overnatninger til øen.

I fantastisk cykelvejr blev Danmarks nye nationale cykelrute 8: Østersøruten lørdag officielt indviet i Svendborg.

Svendborg er en slags knudepunkt for den ottetals-formede rute på i alt 820 kilometer.

Ruten snor sig fra Padborg ved den dansk-tyske grænse i vest langs de fynske kyster og via Ærø og Langeland til Møn i øst (se kortet herunder).

Ambition på 200 millioner kroner

Men udover at have skabt en unik mulighed for i astadigt tempo at se nærmere på den danske natur, så er ruten også et stykke ambitiøst marketingsarbejde, som skal få cykelentusiater verden over i sadlen og sætte kursen mod Danmark.

- Bike Island (Fyn som cykel-ø, red.) har en ambition, som er international. Og hvis vi sætter det rigtige i spil, tror jeg på, at vi også kan trække amerikanere, canadiere og særligt tyskere, hollændere og nordmænd her til for at cykle, siger Anne Høyby, forretningsudvikler hos Destination Fyn.

Udover at sætte nationaliteter på målet for ambitionerne, så har Anne Høyby også et bud på, hvad der kan rulle ind af klingende mønt til fyn.

- Hvilket potentiale Østersøruten specifikt har, tør jeg ikke sige, men den er hammer vigtig for at komme ud over stepperne.

- Men for Bike Island som sådan er ambitionen, at på den anden side af 2020, har vi skabt en meromsætning i fynsk turisme på 200 millioner kroner - det er 70.000 ekstra overnatninger, siger Anne Høyby.

17 kommuner vil ramme verdens top 10

Med Østersøruten er det første gang, at en national cykelrute har gennemgået en så stor udvikling på tværs af kommunegrænser. Samtlige 17 kommuner på ruten har samarbejdet med Vejdirektoratet om en omfattende ensartet ruteskiltning.

Østersøruten er allerede i dag på top 10-listen over tyskernes mest populære langtursruter. Men det er planen, at Østersøruten skal rangere blandt de allerbedste cykelruter i verden.

Læs også Sydfynsk cykelrute skal hjælpe Danmark med flere cykelturister

Foto: Dansk Cykelturisme/PR