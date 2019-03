Lænset: Østeuropæisk makkerpar stjal ældre dames pung

En 75-årig kvinde fra Faaborg blev fredag eftermiddag udsat for tricktyveri og fik lænset sin bankkonto for adskillige tusind kroner.

Det oplyser vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi, til TV 2/Fyn.

Kvinden stod i Nyborg på toget mod København og fik ved påstigningen stjålet sin pung fra sin rygsæk.

Da kvinden ankom til Hellerup ved 17.30-tiden anmeldte hun til politiet, at hun havde mistet pungen med sit Dankort, og at hun kunne konstatere, at der var hævet et uoplyst beløb fra hendes konto.

Politiet efterlyser nu to østeuropæiske mænd, som beskrives således:

A: Mand, 30 til 40 år, 175 til 180 centimeter høj, kort brunt hår. Han har et aflangt ansigt.

B: Mand, 40 år, 175 centimeter høj, kraftigt bygget og med lyst hår. Han beskrives som rundhovedet og var iklædt en beige jakke.

Det var den rundhovede mand, der ved en afledningsmanøvre fik listet pungen op af kvindens rygsæk.

Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.

Læs også Stjal computere og telefoner fra pigernes omklædningsrum: - Tre års arbejde er spildt