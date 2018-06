Østfynske advokater i fusion med kendt Odense-firma

Det nye firma får hovedsæde i Odense.

Aagaard Advokater med kontor i Kerteminde, Ringe og Nyborg fusionerer nu med Kielberg Advokater i Odense.

Det fusionerede selskab fortsætter under navnet Kielberg Advokater med hovedkontor i Odense.

- Det giver faktisk ualmindelig god mening at slå sig sammen, siger advokat og ejer af Aagaard Advokater, Jess Aagaard.

- Med vores tilstedeværelse på Østfyn samt Kielbergs kontorer i Odense og Vejle har vi nu skabt alle forudsætninger for at give vores lokale og regionale kunder en generelt styrket juridisk rådgivning og samtidig tilbyde nogle faglige specialer, der efterspørges i hele landet, siger Jess Aaagaard i en pressemeddelelse.

Ifølge Nis Stemann Knudsen fra Kielberg er der et betydeligt vækstpotentiale i små og mellemstore ejerledede virksomheder.

- Begge virksomheder har historisk set haft en stor del af vores erhvervskunder netop i dette segment. Og det tyder på, at de erhvervsledere, vi rådgiver i virksomhedsregi, nu i stigende grad ser det som en fordel, at de også kan få lavet deres testamenter, ægtepagter og bodelinger hos et advokatfirma, de allerede har tillid til, siger Nis Stemann Knudsen.

Sammenlægningen mellem de to advokathuse forventes at være tilendebragt til september 2018.

Ifølge fagmediet AdvokatWatch forlod cirka en tredjedel af medarbejderne hos Kielberg sidste år firmaet efter en tumultarisk periode med uenigheder i partnerkredsen.

Uenigheden gik på strategi og driften af firmaet.