Kender du én, der hedder Bruno og er håndværker? Østjyllands Politi har hans værktøj

Fredag formiddag kørte den lokale betjent i Hammel, Jesper Poulsen, patrulje i byen, da blev opmærksom på en Toyota Avensis, der holdt parkeret med to forskellige nummerplader på. Lokalbetjenten kunne hurtigt konstatere, at begge nummerplader stammede fra andre biler, og at de var meldt stjålet.

Jesper Poulsen besluttede derfor at se lidt nærmere på bilen, og det viste sig at være en god idé. Bilens varerum var nemlig fyldt med tømrerværktøj i form af diverse bor, Dewalt-maskiner og håndværktøj, der stod så pænt, at det så ud som om, det lige var lastet ind i bilen.

Vi søger ejeren af noget værktøj, som vi mener er stjålet fra en varebil - muligvis et sted på Fyn. Kan du genkende værktøjet, eller ved du måske hvem "Bruno" er, så kontakt lokalpolitiet i Hammel - læs mere her: https://t.co/tTkfTEgdoy #politidk pic.twitter.com/4To8hMD8BP — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 28, 2019

Værktøjet havde tydeligvis været mærket, men mærkerne var slebet væk, hvorefter der var sat sort gaffertape over, så slibningen ikke kunne ses.

- Jeg får fat i manden, der indrømmer at det er hans bil, men han kunne ikke rigtig forklare, hvordan alt værktøjet var havnet i hans bil, fortæller Jesper Poulsen og fortsætter:

- Han kom med en søforklaring om, at han havde fået værktøjet af en kammerat, men den troede jeg ikke rigtig på, fordi vi har haft så mange indbrud i varebiler her på det seneste.

Bølge af tyverier fra varebiler

Østjyllands Politi har kigget nærmere på antallet af sager om tyveri fra varebiler i Favrskov Kommune. Tallene viser, at der i maj måned blev anmeldt 26 tyverier fra varebiler i kommunen. Det er tre gange så mange anmeldelser som i april måned, og de udgør knap halvdelen af alle politikredsens anmeldelser om tyverier fra varebiler i maj måned.

- Først troede jeg, at der var tale om endnu et lokalt tyveri, men gerningsmanden har adresse på Midtfyn, og derfor har vi en formodning om, at værktøjet måske er stjålet på Fyn. Også fordi vi har efterlyst ejeren til værktøjet herovre, men der er ingen, der har henvendt sig endnu, siger Jesper Poulsen, der anslår, at værktøjet har en værdi til op mod 50.000 kroner..

Bruno og en bamse

Blandt det stjålne værktøj er der blandt andet en mejsel, hvorpå der står Bruno med store blå bogstaver, og en bamse.

En mejsel med påskriften Bruno er blandt det stjålne værktøj. Foto: Østjyllands Politi

Den formodede gerningsmand, en 34-årig mand, der altså har adresse på Fyn, er sigtet for brugstyveri, og Østjyllands Politi håber, at de kan finde frem til den håndværker, måske fra Fyn, så han kan blive genforenet med sine arbejdsredskaber.

- Der er trods alt ikke så mange, der hedder Bruno. Og samtidig har en bamse blandt sit værktøj. Så vi hører meget gerne fra den forurettede, siger Jesper Poulsen.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 114.