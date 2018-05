Offentlig leder delte fortrolige oplysninger med sin søster

Mor frygter, at søns oplysninger kan være i de forkertes hænder efter afsløring om deling af fortrolige dokumenter.

- Det kan ikke være rimeligt.

Sådan lyder reaktionen fra Lene Jørgensen, da vi viser hende de mails, en centerleder fra Nordfyns Kommune har sendt til sin søster.

Lene Jørgensen er mor til en dreng, der har været indskrevet på én af de institutioner, som centerlederen havde ansvaret for.

- Jeg er rystet over at der kan blive videregivet oplysninger til folk, der ikke har part i sagen. Og jeg bliver selvfølgelig nervøs for, om det kunne være min søn

- Det bekymrer mig som mor, at andre mennesker kan blive involveret i min søns personlige planer og oplysninger. Dem forventer jeg, at kommunen passer på, siger Lene Jørgensen.

Det er en aktindsigt, TV 2/Fyn har søgt, der har afsløret en hjemsendt centerleder fra Nordfyns Kommune i at dele de fortrolige oplysninger.

I en de to mails har centerlederen skrevet “HUSK! Dybt fortroligt.!” og vedhæftet en udviklingsplan for en af de elever, der er er indskrevet på hendes institution. Mailen er sendt til centerlederens søster, der hverken har noget med eleven eller Nordfyns Kommune at gøre.

Bør få konsekvenser

- Jeg er rystet over at der kan blive videregivet oplysninger til folk, der ikke har part i sagen. Og jeg bliver selvfølgelig nervøs for, om det kunne være min søn, uddyber Lene Jørgensen.

Hendes søn har været indskrevet på en af de institutioner, centerlederen havde ansvaret for, før hun blev hjemsendt.

Forvaltningen må beslutte, hvad der skal ske, men det er i udgangspunktet strafbart. Sten Bønsing, ekspert i forvaltningsret ved Aalborg Universitet

- Jeg synes, det skal have nogle konsekvenser for den medarbejder, mener Lene Jørgensen.

Og spørger man ekspert i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, kan konsekvenser godt komme på tale. Han er ikke i tvivl om, at det er et brud på tavshedspligten.

- Man må ikke videresende fortrolige oplysninger uden at have en god grund til det. Forvaltningen må beslutte, hvad der skal ske, men det er i udgangspunktet strafbart. Man må vælge om politiet skal se på det, eller om man vil klare det som en personalesag, uddyber Sten Bønsing til TV 2/Fyn.

Centerlederen selv har ikke besvaret gentagende henvendelser fra TV 2/Fyn. Kommunaldirektøren i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen, der har ansvaret for kommunens administrative arbejde, har sagt, at han vil vente med at udtale sig om den konkrete sag, til hele forløbet er undersøgt til bunds.

Endnu et kapitel er skrevet

Med afsløringen er der skrevet endnu et kapitel i en foruroligende fortælling om det administrative arbejde i Nordfyns Kommune. Centerlederen, der har brudt sin tavshedspligt, har nemlig allerede været omtalt i medierne.

Tidligere på måneden kunne TV 2/Fyn fortælle, at hun havde købt kurser til sine medarbejdere af sin søster. Prisen var 237.289 kroner.

Senere kunne vi fortælle, at centerlederen også selv har modtaget penge af sin søster. Det gjorde hun, da hun holdt et oplæg på søsterens konference og modtog et honorar på 5000 kroner.

Centerlederen er siden blevet fritaget fra arbejde, mens Nordfyns Kommune undersøger sagen. Det vil efterfølgende blive besluttet, om hun vil blive fyret fra sin stilling.

