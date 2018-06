Offer for mordbrand udpegede gerningsmand inden sin død

Indespærret kvinde ringede til sin datter, inden hun døde i brand påsat af samlever gennem mange år.

Få minutter inden sin død foretog en 51-årig kvinde fra Ørbæk om aftenen 31. maj 2017 tre opkald til sine døtre.

To af dem svarede ikke, men det gjorde den tredje.

I telefonen forklarede kvinden, at hendes samlever gennem mange år havde spærret hende inde i et værelse, og at han havde sat ild til lejligheden.

Den 51-årige kvinde døde efterfølgende af kulilteforgiftning, men blandt andet på baggrund af opkaldet til datteren er samleveren nu blevet dømt.

Torsdag straffede Retten i Svendborg den 47-årige samlever med fængsel i syv år.

Ud over at have forvoldt sin samlevers død blev han også kendt skyldig i at have udsat fire andre personer, der befandt sig i samme ejendom på Hovedgaden i Ørbæk, for overhængende livsfare.

Retten dømte forklaring løgn

Under sagen har den dømte nægtet sig skyldig og hævdet, at det var offeret selv, der havde antændt ilden. I retten har han forklaret, at kvinden havde en mani med at sætte ild til gardiner og andet i boligen.

Men den historie mener retten altså er løgn.

I dommen bemærkes det, at den tiltalte opførte sig mærkeligt, da redningsmandskab og politi kom til stedet.

Blandt andet forekommer det ifølge retten besynderligt, at den nu dømte øjeblikkeligt begyndte at tale om, at han ikke havde dræbt sin samlever.

Der lægges også vægt på, at den tiltalte er kommet med skiftende forklaringer, ligesom hans udlægning af sagen strider med en lang række vidners forklaringer.

Den 47-årige erklærede sig uskyldig og valgte at anke dommen. Manden skal forblive varetægtsfængslet indtil sagen kommer for landsretten.