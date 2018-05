Ofre for hærværk må vente længere: Skolebørn vader i glasskår

Fyns Politi tager markant længere tid om at opklare hærværkssager. Det mærker skolebørn på Vestfyn, som hver dag vader i glasskår, når de skal med toget.

Antallet af tilfælde af hærværk er faldet på Fyn. Men de fynboer, der har været udsat for hærværk, er plaget af længere sagsbehandlingstid hos politiet end tidligere.

Det viser tal fra Fyns Politi, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

For mens antallet af hærværkssager siden 2013 er faldet fra 2.119 anmeldelser til 1.768 anmeldelser i 2017, er sagsbehandlingstiden på hærværkssager omvendt steget med mere end 100 dage.

- Vi er først og fremmest glade for, at antallet af anmeldelser er faldende. Derudover kigger vi altid på de sager, som vi i Fyns Politi skal løse, og ud fra det prioriterer vi, siger Johnny Schou, der er politiinspektør hos Fyns Politi.

I 2013 blev hærværkssager afsluttet efter gennemsnitligt 191,5 dage. I 2018 tog det politiet 318,1 dage at afslutte en hærværkssag.

Det ser ud som om, at I nedprioriterer hærværkssager?

- Vi tager selvfølgelig de mest alvorlige og akutte sager først. Derefter indgår hærværkssager på lige fod med andre straffelovsovertrædelser i vores sagsbehandling, siger Johnny Schou.

Stationsbygning vandaliseret

I Nørre Aaby mærker de, at politiet angiveligt ikke længere har samme fokus på hærværk. Her har den gamle stationsbygning gentagne gange været udsat for hærværk.

Og borgerne i området er bestemt ikke tilfredse med politiets indsats.

- Jeg kom herud en dag, hvor jeg fandt koben og andet værktøj, som benyttes når man tvinger sig adgang til en bygning. Da jeg ringede til politiet, sagde de, at de ikke havde tid til at komme, siger ejendomsmægler Peter Warming.

Det er hans opgave at forsøge at sælge ejendommen. Men det er svært. Ejendommen blev sat i stand, inden den blev sat til salg, men efter at have stået tom i mere end 1.300 dage og gentagne gange have været udsat for hærværk, minder den mere om et spøgelseshus.

Og det frustrerer ikke bare ejendomsmægleren. Flere af den lokale skoles børn bruger dagligt perronen foran stationsbygningen. Og den flyder med glasskår, fordi vinduerne bliver slået itu.

- Det forværres hele tiden, og man kan tænke sig, at det er fordi, der ingen konsekvenser er, siger Carsten Krag, der er er skoleleder på Nørre Aaby Realskole.

Her gælder loven ikke

Han fortæller, at hærværket gør børnene, der hver dag benytter stationen, utrygge.

- Jeg føler ikke loven gælder her i Nørre Aaby, siger Carsten Krag.

Hos Fyns Politi fastholder politiinspektør Johnny Schou, at politiet har gjort, hvad de kan.

- Vi har fulgt op på de enkelte tilfælde, så jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne, udtaler Johnny Schou.

Men I har vel ikke gjort nok, når du har en skoleleder, der siger, at han ikke føler loven gælder i Nørre Aaby?

- Det er beklageligt, siger Johnny Schou.

