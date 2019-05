Odense får ekstra ambulance: - Og det kan gavne resten af Fyn

Om godt to uger er Odenses nye ambulance klar til at rykke ud, når alarmen lyder.

Den ekstra ambulance er byens syvende, og den er klar til at køre i dagtimerne fire måneder før planlagt, fordi det er lykkedes Ambulance Syd at skaffe personale til ambulancen allerede fra 1. juni.

- Det er super godt, lyder det fra regionsrådsmedlem Ulrik Sand Larsen fra Venstre.

Læs også Se kortet: Så lang tid går der før ambulancen er ved dig

Ambulancen er en del af den aftale om styrkelse af det præhospitale område, som regionsrådet indgik i februar i år.

Men det kan komme til at betyde rigtig meget for responstiderne alle andre steder på Fyn Ulrik Sand Larsen, regionsrådsmedlem for Venstre

Her afsatte et enigt regionsråd ni millioner kroner til at styrke området i regionen. Og det har altså givet Odense en ekstra ambulance, der skal køre 12 timer i hverdagene.

Spidsbelastning i Odense koster andre steder

- Vi vil gerne sørge for, at ambulancerne på de andre fynske stationer bliver frigjort for at køre i Odense-området, fortæller Ulrik Sand Larsen til TV 2/Fyn.

- Dét, der sker i øjeblikket, er, at hvis der er en ambulance fra Svendborg, der har en tur til OUH, bliver den frigjort fra Svendborg. Men så kan den godt komme ud for, at den skal køre i Odense resten af dagen på grund af spidsbelastning. Og det er meget uhensigtsmæssigt.

Den nye ambulance kommer ifølge Ulrik Sand Larsen ikke til at betyde det store for odenseanerne, fordi byen i forvejen har lave responstider.

- Men det kan komme til at betyde rigtig meget for responstiderne alle andre steder på Fyn. Netop fordi de bliver frigjort fra de stationer, når de kører fra Odense, siger han.

Du kan se, hvor længe ambulancen er om at komme til dig på kortet her.