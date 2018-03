Is og kulde skaber stadig problemer på Fyn

Hos Fjord&Bælt er flere områder af deres havnebassin frosset til is, og vinter-baderne i Nyborg må ikke få deres adrenalin-kick.

Kalenderen viser marts måned, men sådan føles det stadig ikke på Fyn. Især ikke hos Fjord&Bælt i Kerteminde, hvor flere områder af deres havnebassin er fyldt med is.

- Jeg har ikke set is under vand her før. Det er altså meget specielt. Vi har lige opdaget det. Hele bunden er simpelthen dækket af et lag is, fortæller Jakob Højer Kristensen, der er chefbiolog og ledende dyretræner hos Fjord&Bælt i Kerteminde.

Fjord&Bælt har indsat vandpumper for at nedbryde isen. Pumpen skaber bevægelse i vandet, så vandet kan holdes isfrit. For isen kan være farligt for dyrene.

Jeg har ikke set is under vand her før. Det er altså meget specielt. Jakob Højer Kristensen, chefbiolog, Fjord&Bælt.

- De kan få skader på øjenen for eksempel. Freja (marsvinet red.) skal hele tiden op og trække vejret, og så skal hun altså have fri passage til det, forklarer Jakob Højer Kristensen.

Selvom de hos Fjord&Bælt har gjort alt for at smelte isen, er de stadig nervøse.

- Hvis strømmen eller pumperne går i stykker, så går der kun et par timer, før det hele fryser over, derfor holder vi øje med dem døgnet rundt, siger Jakob Højer Kristensen og fortsætter:

- Vi kigger simpelthen på overvågningskameraerne og ser, om det hele kører, som det skal. Hvis det ser mærkeligt ud, så kører vi herud med det samme, siger han.

Læs også Snekaos på Langeland: Problemer for ambulancer, busser og elever

Vinterbader træt af vinter-vejret

Det er ikke kun dyrene, der lige nu er trætte af det iskolde vejr. Vinterbaderne i Nyborg måtte fredag holde sig til saunaen.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kommer i vandet. Det ville jeg da meget gerne have været, siger Knud Konrad Mortensen, der er vinterbader.

Jeg er ked af, at jeg ikke kommer i vandet. Det ville jeg da meget gerne have været. Knud Konrad Mortensen, vinterbader, Nyborg

Badebroen er nemlig frosset til is, og derfor er det farligt for vinterbaderne at bruge trappen.

- Hvis den havde været ren, så havde det været pragtfuld at kunne kom ned til det is der, men det kan jeg simpelthen ikke, for det er alt for farligt. Jeg kan risikere at falde, og det vil jeg altså ikke, konstaterer Knud Konrad Mortensen.

Knud Konrad Mortensen er en erfaren vinterbader, men han kan ikke huske, hvornår han sidst har set så meget is denne tid på året.

- Det er et flot syn at stå herude og kigge på det pragtfulde is. Du kan se den trappe derover, den er fuldstændig iset til. Det er utrolig flot, siger han.

02:38 Flere steder på Fyn er både dyr og mennesker stadig påvirket af frost og is. Hos Fjord og Bælt er flere steder af deres havnebassin frosset til med is, og det kan få konsekvenser for dyrene. Luk video

Læs også Kulden blæser energien ud af gartnerierne