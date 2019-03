Tirsdagen starter kold og med risiko for glatte veje - og så kommer solen

Man tror det næppe, men tirsdag ser ud til at blive tør og endda med mulighed for sol.

Efter en rekordvåd indledning på marts ser det nu ud til, at vi skal tilbage til mere forårsagtigt vejr over Fyn. Tirsdagen starter dog kølig, inden solen for alvor får overtaget.

Bedst chance for sol har vi torsdag og lørdag, men læg mærke til dagtemperaturerne; de er over ti grader de næste fire-fem dage Peter Tanev, TV 2 Vejret

- En morgen med temperaturer ned omkring frysepunktet giver en lille risiko for glatte veje. Men de fleste af mandagens skyer er blæst væk, og det giver en fin morgen med solskin og klart vejr, siger TV 2 Vejrets Peter Tanev.

Det fine vejr fortsætter det meste af dagen, først sidst på dagen kan der muligvis komme lidt flere skyer ind fra vest.

- Temperaturen kan lige nå at ramme en syv-otte grader, siger vejrværten.

De næste par dage lugter lidt mere af forår med mulighed for at solskin og overvejende tørvejr.

- Bedst chance for sol har vi torsdag og lørdag, men læg mærke til dagtemperaturerne; de er over ti grader de næste fire-fem dage, siger Peter Tanev.