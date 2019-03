Fredag starter og slutter med regn – og vi får masser af blæsevejr ind imellem

Fredagsvejret bliver blæsende, koldt og med byger morgen og aften. Sådan helt kort beskrevet.

I løbet af dagen kan det klare op, og der bliver måske endda også mulighed for at se solen ud på eftermiddagen.

- Der kommer et nyt blæsevejr fra morgenstunden, og en morgenstund, der kan være ret våd – igen, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Der er ingen forår i pipelinen. Per Christiansen

Regnen slipper vi heldigvis af med igen relativt hurtigt, til gengæld tyder meget på at vi får fornøjelse af vinden det meste af dagen.

- Vi får kraftig blæst og kraftige vindstød. Lige nord for Fyn der er endda risiko for vindstød af stormstyrke, men det kan være, at vi henover Fyn kan nøjes med kraftige vindstød, siger vejrværten.

Fredagsvejret byder også på et kærkomment gensyn med solen, men fordi det blæser så meget, vil det stadig føles koldt.

Temperaturen kommer i løbet af fredagen op på maksimalt otte grader, hvor det bliver varmest.

Regn og rusk i weekenden

Og i weekenden – og faktisk også et godt stykke ind i næste uge - får vi endnu mere efterårsagtigt vejr.

- Regn og rusk er sådan set overskriften på de næste mange dage. Et nyt lavtryk sender fronter ind i løbet af weekenden, hvor vi igen får kraftig vind. Temperaturmæssigt går vi ned ad bakke, hvilket også kan aflæses på nedbøren. Der går slud i den, siger Per Christiansen og lukker med de for mange sikkert ærgerlige ord:

- Der er ingen forår i pipelinen.