Også færre tog på Svendborgbanen tirsdag og onsdag

En fejl på et sporskifte i Årslev giver færre togafgange mellem Svendborg og Odense både tirsdag og onsdag.

Søndag erkendte DSB og Banedanmark en fejl på et sporskifte i Årslev, en fejl der allerede mandag betød færre tog på Svendborgbanen.

Arbejdet med at udbedre fejlen trækker ud. I hvert fald meddeler DSB, at der også både tirsdag og onsdag kun vil køre ét tog i timen på strækningen mellem Svendborg og Odense.

Færre tog mellem Odense og Svendborg til og med onsdag, 27. juni

Det skyldes en fejl på et sporskifte ved Årslev.

Du kan læse mere og holde dig opdateret her: https://t.co/yPbSdxDuPd pic.twitter.com/BdkGX5smqA — DSB (@omDSB) June 25, 2018

Med afgang fra Odense kører toget på minuttal 13, og i den anden ende af banen afgår toget fra Svendborg mod Odense på minuttal 02.

DSB vil i stedet forsøge at kompensere for færre afgange ved at give flere siddepladser i de tog, der kører.

- Vi forsøger, at sætte flere vogne på de øvrige tog på strækningen, så der er plads til alle, fortæller DSB.

