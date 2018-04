OL-atleter fejrer Kronprinsens fødselsdag i Odense

Flere af landets største OL-stjerner fejrer Kronprins Frederik til Royal Run i Odense den 21. maj.

Eskild Ebbesen, Rikke Hørlykke og Peter Gade får den 21. maj udleveret et startnummer til Kronprinsens motionsløb Royal Run i Odense.

De og flere andre OL-atleter har meldt deres ankomst til Kronprinsens 50 års fødselsdag.

2. pinsedag spænder de løbeskoene og kipper med flaget sammen med 5.585 fynboer.

Læs også 40.000 danskere skal løbe med kronprinsen: Tilmeld dig her

I 2012 overrakte Kronprins Frederik bronze til Guldfireren med blandt andre Eskild Ebbesen om bord. Nu skal de to løbe sammen, når Kronprinsen fylder 50 år. Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

I 2004 vandt Rikke Hørlykke OL-guld i Athen, og nu skal hun løbe One mile-strækningen på 1,6 kilometer i Odense.

- Jeg glæder mig meget til at opleve stemningen under selve løbet - men mest til gensynet med tidligere holdkammerater, trænere og ikke mindst Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som også var tilstede i Athen da vi vandt OL guldet, siger Rikke Hørlykke.

Tak, Kronprins Frederik

Kronprins Frederik har siden 2009 været medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Derfor skal han fejres af nogle af landets største sportstalenter, når han fylder 50 år.

- Idræt, herunder OL, spiller en stor rolle i Kronprinsens liv, og vi i sportens verden er taknemmelige for den indsats, han yder. Så selvfølgelig skulle han også fejres for denne del under Royal Run. Det, at vi får samlet så stor en gruppe OL-atleter i Odense vil helt sikkert få en stor betydning for løbet i byen, hvor nogle af de største sportsstjerner vil tage aktivt del i festlighederne, siger Jakob Larsen, direktør for Dansk Atletik Forbund

Foruden Rikke Hørlykke, Eskild Ebbesen og Peter Gade løber blandt andre også bryderen Mark O. Madsen, svømmeren Mie Østergaard Nielsen og cykelrytteren Chris Anker Sørensen med i Odense.

Læs også Hvad ved du om kronprinsen? Test dig selv i royalt løbestof