Ingen garanti til Michael: - Om 20 år gør knæene nok mere ondt

Michael Lundberg er en 42-årig tømrer, som allerede nu kan mærke, at hans krop er præget af det hårde fysiske arbejde, der hører med til tømrerfaget.

I dag har jeg for eksempel ligget på mine knæ hele dagen, og det kan godt mærkes. Michael Lundberg, tømrer, Odense

- Det er jo bare på knæene hele tiden. Hvis ikke det er de tunge løft, så er det på knæene, fortæller tømreren fra Odense til TV 2/Fyn.

Men for Michael Lundberg stopper det ikke ved ondt i knæene. Faktisk har han også begyndende smerter i ryggen, skuldrene og nakken, der også hver dag er på hårdt arbejde, når man er tømrer.

- I dag har jeg for eksempel ligget på mine knæ hele dagen, og det kan godt mærkes. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg faktisk også tager fat i noget omkring mig for at komme op og stå igen. Mine knæ er efterhånden lidt ømme, fortæller han.

Det er personer som Michael Lundberg, der muligvis har rumsteret i hovederne på regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale Venstre, da de blev enige om en nu seniorpensionsordning.

Jeg tænker, at 20 år ude i fremtiden, så gør det nok noget mere ondt. Så ville det nok være lidt kedeligt stadig at skulle op og ned så mange gange på en dag. Michael Lundberg, tømrer, Odense

Den nye ordning fremlagde de torsdag eftermiddag. Og den skal ifølge partierne bag hjælpe alle borgere i Danmark med at komme på seniorpension, hvis de er nedslidte og har brug for det.

Hvad med den enkelte?

Hvis Michael Lundberg er så nedslidt, at han i en alder af eksempelvis 59 år, ikke kan arbejde mere, siger de nye regler, at han ikke kan komme på den nye seniorpensionsordning - også selvom at kroppen faktisk siger stop.

Man kan nemlig kun søge om den nye ordning, hvis man minimum er 61 år gammel. Det er en af de nye kriterier for at få seniorpension.

- Jeg tænker, at 20 år ude i fremtiden, så gør det nok noget mere ondt. Så ville det nok være lidt kedeligt stadig at skulle op og ned så mange gange på en dag, fortæller den 42-årige tømrer.

De specifikke krav, som blev fremlagt til torsdagens pressemøde, er, at du minimum skal være 61 år gammel, og du maks må kunne arbejde 15 timer om ugen. Derudover skal du minimum have 20 år bag dig på arbejdsmarkedet.

NYE SENIORPENSIONSREGLER: Du kan søge om den nye seniorpensionsordning, hvis... Du er mellem 61 og 67 år gammel.

Du minimum har 20 år bag dig på arbejdsmarkedet.

Du ikke er i stand til at arbejde mere end 15 timer om ugen. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Michael Lundberg overholder dog én af de tre specifikke krav. Han har nemlig allerede arbejdet i over 20 år.

- Jeg tænker, at når jeg er omkring de 60 år, så har jeg nok noget mere ondt, end hvad jeg har nu. Så jeg håber virkelig ikke, at jeg kommer til at ligge lige så meget på knæ som 60-årig, som jeg gør nu, siger Michael Lundberg til TV 2/Fyn.