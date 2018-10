Farvel til fræk fallos: Omdiskuteret skulptur foran kirke skal fjernes

"Pikken, tissemanden eller fallossymbolet."

Skulpturen "Kløvet Sten", der står foran Ansgars Kirke i Odense, har mange øgenavne, hvis du spørger odenseanerne.

I omkring 27 år har man kunne se skulpturen, der er lavet af den fynske billedhugger Frede Troelsen, foran kirken.

Men nu skal den fjernes.

Det der med, at det skulle ligne et fallossymbol, altså det er der jo så mange kunstværker, der gør. Og hvad er et fallossymbol? Det er vel også et tårn - et kirketårn. Anders W. Berthelsen (S), formand for Odense Bys Kunstfond

- Det er jo kirken, der har ønsket, at den skulle fjernes, og så synes vi ikke, at vi vil modsætte os det, fortæller Anders W. Berthelsen, der er formand for Odense Bys Kunstfond, og fortsætter:

- Jeg har ikke selv noget imod skulpturen, men når den ikke længere passer til den omdannelse, som der skal ske der ved kirken, så har kirken jo så ønsket, at den skulle flyttes, og det har vi sagt ja til.

Hører ikke til der

Menighedsrådet har bedt om at få fjernet kunstneren Frede Troelsens værk, der ofte er blevet sammenlignet med et mandligt kønsorgan.

Pladsen foran kirken skal omdannes, og derfor mener menighedsrådet, at stenen ikke længere passer til stedet.

- Der er ikke noget stort i det. Vi er i gang med at renovere pladsen foran kirken og hele hjørnet ned mod Søndergade, og det har vi fået et arkitektfirma til at kigge på, og det gav ikke plads til skulpturen mere, siger Ansgars Kirkes menighedsrådsformand Vivian Haenschke til TV 2/Fyn.

Grunden til at skulpturen skal fjernes er altså ikke, ifølge kirken selv, at den på mange måder ligner et mandligt kønsorgan.

Formanden for Odense Bys Kunstfond er nu ikke helt imod skulpturens placering.

- Det der med, at det skulle ligne et fallossymbol, altså det er der jo så mange kunstværker, der gør. Og hvad er et fallossymbol? Det er vel også et tårn - et kirketårn kan vel egentlig også siges at have form som et fallossymbol, siger Anders W. Berthelsen.

Oprejsning til skulpturen

Selvom det kan være lidt underligt for odenseanerne, at skulpturen ikke skal stå ved krydset i Odense Centrum, så er det da ikke noget nyt, at skulpturer i bybilledet får nye pladser med tiden.

Skulpturer har jo ikke fast abonnement på at stå et bestemt sted altid.. Anders W. Berthelsen (S), formand for Odense Bys Kunstfond

- Skulpturer har jo ikke fast abonnement på at stå et bestemt sted altid. Nogen har selvfølgelig, men ikke alle. Så det gør såmænd ikke noget, hvis der bliver lidt udskiftning i skulpturerne en gang i mellem, siger Anders W. Berthelsen.

Til at starte med bliver skulpturen transporteret til et depot på Olfert Fischers Vej, hvor den skal stå. Men alt tyder på, at den nok skal finde et nyt sted, hvor den kan pryde det fynske landskab.

- Hollufgård vil muligvis have skulpturen hen og stå. De har et generelt ønske om at modtage udtjente kunstværker, så det kunne jo være en mulighed, siger formanden for Odense Bys Kunstfond.