Turister vil have miljørigtige oplevelser: Fynsk attraktion klar til ny trend

Hvad vil det sige at være grøn idealist, når man er turist?

- At være grøn idealist betyder, at man efterspørger løsninger, hvor der er taget højde for naturbevarelse. De efterspørger løsninger, hvor der er brugt lokale produkter. De søger en turistoplevelse, hvor man også får en grøn oplevelse, siger Laura Raidla.

Terrariet i lære som bæredygtig

Hos terrariet i Vissenbjerg fokuserer man målrettet på de bæredygtige løsninger.

- Jeg tror, at der er rigtig mange, der kigger i den mere bæredygtige vej, når de skal besøge et sted. Folk tænker på, om det er et bæredygtigt sted, og der gør vi rigtig meget her på terrariet, siger Morten Jørgensen og fortsætter:

- Vi er med i et program, hvor vi får noget konsulenthjælp til, hvordan vi kan blive endnu mere bæredygtige.