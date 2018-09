Omstridt mur i Nyborg væltet - restauration skal fortsætte

I Nyborg har muren ved siden af Restaurant Teglværksskoven i årevis fået borgerne op i det røde felt.

Over 1000 nyborgensere har skrevet under på, at de ønsker muren fjernet, og tirsdag skete det så.

Dermed opfyldte ejeren, forretningsmanden Jes Jessen Petersen fra Odense, en dom fra retten i Svendborg, der også har sagt, at muren er opført i strid med miljøloven.

Det har miljøklagenævnet tidligere slået fast.

Muren skulle ifølge dommen have været fjernet den 1. juli i år, men selv kke udsigten til at skulle betale tvangsbøder på 5000 kroner pr. måned, fik gang i nedrivningen.

Jes Jessen Petersen ville først have restauratør Rasmus Kirk til at afslutte forpagtningen ved udgangen af august, før han fjernede muren.

- Jeg mener ikke, det er af afgørende betydning, om det bliver nu eller om et par måneder sammenholdt med den géne, det vil have for forpagteren, sagde Jes Jessen Petersen i juli til TV 2/Fyn..

Siden har restauranten stået tom, men den skal forpagtes ud igen - også selv om Jes Jessen Petersen under den lange sagsbehandling har nævnt muligheden for at droppe udeserveringen, hvis han fik påbud om at rive muren ned.

Han har nemlig fået godkendt nabohuset til sommerhusudlejning, og restaurationsgæsterne har nu frit udsyn til sommerhus-ejendommen, indtil der opføres en hæk på stedet - mur må der ikke være.

Jes Jessen Petersen behøver dog ikke åbne forpagtningen for a la carte gæster.

Ifølge tinglysningen for restauranten hedder det: "Der vil yderligere blive tinglyst en servitut vedrørende pligt til restaurationsdrift på ejendommen i stueetagen med selskabsforretning året rundt samt a la carte forretning i sædvanlig restaurations-åbningstider på 6 ugentlige dage i perioden fra påske til 31. august. Påtaleberettiget er alene Nyborg Byråd."

Man skal altså kunne komme ind året rundt som selskab, men ikke nødvendigvis som a la carte gæst.