Omstridt museumsfærge i Nyborg i fare for ophugning

Ejere anmoder Nyborgs politikere om tre måneder ekstra i Nyborgs havn, selv om museumsprojektet er skrottet.

Kort før kommunalvalget gav Nyborgs politikere færgeprojektet M/F Broen dødsstødet.

Stor folkelig modstand mod at placere færgen ved Lauses Grill i inderhavnen fik politikerne til at afblæse projektet, der ellers var langt fremme med støtte af Østfyns Museer.

Nu søger færgeejerne om at give den tidligere Storebælts-færge tre måneder ekstra ved kajen i femte færgeleje, hvor den har været opankret, siden den blev slæbt til Nyborg.

- Vi har brugt enorm meget tid, energi og penge på, at støtte op om tilblivelsen og bevaringen af færgen, så vi er stadig meget skuffede over, at det endte på den her måde. Vi er overbevist om, at befolkningen i Nyborg ikke er imod færgen - kun placeringen, men projektet er nu dødt i Nyborg, og vi er overbevist om, at folk vil ærgre sig, den dag færgen er væk, skriver Jesper Kjær Andersen i en henvendelse til Nyborg Kommune.

Færgefolkene har nu allieret sig med en forening, der hedder Dansk færgekultur, som vil undersøge og afklare mulighederne for en bevarelse af færgen et eller andet sted i landet.

- De har brug for lidt ekstra tid efter den 30/4 2018, hvor vores aftale ophører med jer. Vi vil spørge jer om mulighederne for, at forlænge aftalen tre måneder til 30/7 2018, så vi kan få klarlagt om en bevarelse er muligt. Hvis ikke ser vi os nødsaget til at sælge færgen med henblik på ophug, hvilket vil være en katastrofe, men vi kan ikke blive ved med, at poste penge i den, hvis der ingen interesse er for bevarelsen af dette stykke dansk kulturarv, skriver Jesper Kjær Andersen.

Sagen behandles af Nyborgs økonomiudvalg mandag. Den umiddelbare indstilling er at afslå en forlængelse af opholdet i Nyborg.

En forlængelse på tre måneder vil koste kommunen 3.000 kroner.