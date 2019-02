Omstridt tidligere Falck-chef trækker sig fra flere bestyrelser

Allan Søgaard Larsen, der i disse dage får kritik for sine handlinger i sin tid som topmand for Falck, har forladt bestyrelsen i medicoselskabet Ambu med øjeblikkeligt varsel. Han har samme dag forladt sin bestyrelsespost i LøkkeFonden.

Det sker, samme dag som Falck har valgt ikke at anke en afgørelsen i Konkurrencerådet, der har afgjort, at selskabet misbrugte sin dominerende position på markedet for ambulancetjenester til at presse konkurrenten Bios ud i 2015 og 2016.

- Allan Søgaard Larsen, som siden 2011 har været medlem af bestyrelsen i Ambu, har af personlige årsager valgt at udtræde af Ambus bestyrelse med omgående virkning, skriver Ambu via fondsbørsen.

I en pressemeddelelse fra LøkkeFonden skriver Allan Søgaard Larsen:

- Det ligger mig stærkt på sinde, at det aktuelle fokus på mig ikke skal påvirke LøkkeFondens virke, og derfor har jeg besluttet at trække mig. Jeg ønsker LøkkeFonden alt det bedste for det fremtidige virke.

Stod i spidsen for ulovlig Falck-kampagne

Allan Søgaard Larsen var koncernchef for Falck i perioden 2004 til og med 2016.

I den rolle stod han i spidsen for en - ifølge Konkurrencerådet - ulovlig kampagne, hvor Falck via målrettet og i nogle tilfælde fordækt kommunikation arbejdede for, at selskabet Bios ikke kunne skaffe medarbejdere nok til at leve op til den kontrakt, som selskabet havde vundet fra Falck i Region Syddanmark.

Konkurrencerådet har afgjort, at kampagnen - der blev udført af blandt andre bureauet Advice - var ulovlig og har varslet, at sagen vil blive meldt til Bagmandspolitiet.

Ifølge Konkurrencerådets afgørelse skriver en unavngiven Falck-medarbejder til kommunikationsbureauet den 18. september 2014 om planen for at sværte Bios til og skabe usikkerhed om Bios' forretning:

- Det er mit klare indtryk, at vores direktion er tryg ved rammerne for det fortsatte arbejde, så lad os bare komme ned i maskinrummet.

Det vides ikke, om Allan Søgaard Larsen vil blive en del af Bagmandspolitiets eventuelle efterforskning og mulige tiltale mod Falck.

Allan Søgaard Larsen er ifølge Ambus hjemmeside medejer af investeringsfirmaet Liberatio A/S samt medstifter af den fond, som statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) stiftede i marts 2012, LøkkeFonden. Han er desuden medlem af Ledelseskomissionen, der er nedsat af regeringen.