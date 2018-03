Onsdag begynder den tætte påsketrafik

Ifølge Vejdirektoratet er der risiko for tæt trafik og mindre kødannelser onsdag og skærtorsdag.

Påskeferien begyndte for mange i mandags, men først op mod helligdagene forventer Vejdirektoratet pres på vejene, når danskerne skal frem og tilbage fra påskefrokoster på tværs af landet.

Onsdag fra klokken 14 til 18 varsler direktoratet tæt trafik med risiko for kødannelser. Den varsling forsætter skærtorsdag, mens trafikken forventes at køre som normalt langfredag, lørdag, påskedag og anden påskedag.

Foto: Vejdirektoratet

Generelt forudser Vejdirektoratet således en rolig påske på vejene, dog med tæt trafik på særligt Fynske Motorvej onsdag og skærtorsdag.

Ferietrafik i myldretiden

Risikoen for tæt trafik onsdag skyldes, at helligdagstrafikken sidst på dagen blander sig med eftermiddagsmyldretiden. Både pendlere og ferietrafikanter skal derfor være opmærksomme på, at der kan være mere trafik end normalt og risiko for mindre kødannelser.

Trafikken vil hovedsagligt gå fra øst mod vest på udrejsedagene.

Erfaringer fra tidligere år har vist, at hjemrejsetrafikken spreder sig over flere dage, og derfor forventes flere af helligdagene afviklet uden trafikale udfordringer. Der kan dog i perioder opstå tæt trafik.

Også togtrafikken rammes af påskehelligdagene.

Fra 25. til 31. marts skal passagerer fra København til Odense forvente længere rejsetid om natten.