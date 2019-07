Hedebølgen lurer: Onsdag bliver årets 16. sommerdag

Onsdag bliver næsten en tro kopi af tirsdagens vejr med temperaturer omkring 28 grader. Dermed skriver dagen sig ind som den 16. i rækken af sommerdage, hvor termometret når over 25 grader, i 2019.

Dagen starter ganske vist en smule diset og skyet, men allerede i de tidlige morgentimer formår solen at bryde igennem med sin varme.

- Det bliver lunt fra morgenstunden. Nogle steder 18 grader i de tidlige morgentimer - det er altså rigtig varmt, fortæller Lone Seir fra TV 2 Vejret.

Hedebølge forude

Sommerdagen skyldes, at varm luft trækker op over Fyn sydfra.

- I løbet af dagen bliver det ved med at være med rolige vindforhold og masser af solskin. Sammen med den varme, der trækker op over os, kan det få temperaturerne til at stige til en 27-28 grader, forklarer Lone Seir.

Det bliver varmt onsdag, og varmen ser ud til at fortsætte frem til søndag. Derfor varsler både DMI og TV 2 Vejret om reel hedebølge. Foto: DMI

Der er fortsat et stykke vej op til de 73 sommerdage, vi havde sidste år. Alligevel er både TV 2 Vejret og Danmarks Meteorologiske Institut ude med advarsler om hedebølge i slutningen af ugen. Der er tale om hedebølge, hvis temperaturen i en sammenhængende periode på mere end tre dage når 28 grader på termometret.

- De næste dage bliver det meget sommervarmt - måske endda lokalt hedebølge de kommende dage, siger Lone Seir.

De høje temperaturer på 28 grader forventes at vare indtil søndag.