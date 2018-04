Onsdag er dagen, hvor forårsvejret for alvor viser sig i det fynske. Temperaturerne kan komme helt op på 14 graders varme.

Selvom det er ved at være noget tid siden, at vi gik ind i de såkaldte forårsmåneder, så har det varmere forårsvejr ladet vente på sig. Men nu kommer det.

Onsdag bliver årets hidtil varmeste dag i det fynske.

Det er en lun vind fra syd, der giver Fyn og resten af landet de varmere temperaturer onsdag. Enkelte steder på Fyn vil det kun være kortvarigt, at solen kommer frem. Men det vil alligevel være nok til, at man kan komme i bare en smule mere forårsstemning end hidtil. Andre steder i det fynske vil foråret for alvor bryde frem. Temperaturerne bliver ifølge TV 2 Vejret mellem 10 og 14 graders varme.

Prognose: Temperaturer onsdag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Allerede tirsdag fik fynboerne en smule forår i luften - men onsdag bliver årets varmerekord højst sandsynligt toppet.

Læs også Familieejet fabrik: - Det er en fordel, at vi kender hinanden

Regnen kommer og så varmere vejr

I løbet af de sene eftermiddagstimer og aftenen nærmer en front med regn og måske lokalt også torden sig Danmark fra sydvest.

Fronten vil passere landet i nat og i første omgang sende forårsluften retur - for nu.

Den kan dog komme tilbage med fornyet styrke i weekenden, hvor der er bedre udsigt til sol og temperaturer over 15 grader.