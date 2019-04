Bygerne ligger og lurer: Onsdag byder både på sol og regn

Onsdagsvejret bliver en ganske omskiftelig omgang. Dagen starter tørt, men allerede i løbet af den helt tidlige formiddag kommer et regnvejr op over Ærø og det syd- og sydøstfynske.

Sidenhen spreder det sig til det meste af Fyn.

- Det sker alt sammen i løbet af formiddagen. I eftermiddagstimerne bliver det overvejende tørvejr med plads til solskin, siger TV 2 Vejrets Jens Ringgaard.

Han fortæller, at de steder, hvor solen tidligt på eftermiddagen bryder igennem, kan temperaturen senere på dagen godt komme helt op over 18 grader.

- Så kan man lokalt endda måske ramme 20 grader. Men det generelle er sådan en 15 til 18 grader, siger vejrværten.

Kraftig vind blæser væk

I aftentimerne får vi mest klart vejr, og temperaturen falder lidt igen. I løbet af natten kommer der igen lidt flere skyer.

- Men aftenen ser altså ganske fin og klar ud, siger Jens Ringaard.

Det ser altså ud til, at tirsdagens kraftige blæsevejr, der flere steder på Fyn fik træer til at vælte og tagsten til at blæse af husene, er overstået for denne gang.

Onsdagen kan dog godt starte med kraftig vind nogle steder, men den vil aftage i løbet af dagen.