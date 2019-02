Det er en god idé at huske at få regntøjet med fra morgenstunden, for der kan meget vel blive brug for det i eftermiddag.

Onsdag eftermiddag kommer nemlig til at byde på en hel del regnvejr over Fyn og med temperaturer mellem fem og otte grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest.

Regnvejret fortsætter i løbet af aftenen og natten, hvor temperaturen falder til mellem fire og syv graders varme med frisk vind fra sydvest og vest.