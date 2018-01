Onsdag flytter 1.000 statslige arbejdspladser til Syddanmark

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger flytter regeringen onsdag flere end 4.000 statslige arbejdspladser til provinsen. Cirka 1.000 rykkes til Region Syddanmark.

Onsdag formiddag præsenterer regeringen endnu en stor udflytningsplan. Godt 4.000 statsligt ansatte får da at vide, at deres arbejdsplads flytter til provinsen.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger tirsdag aften får Region Syddanmark tilført cirka 1.000 nye arbejdspladser. Hvor mange af dem - om nogen overhovedet - der vil blive placeret på Fyn, og hvilken type arbejdspladser offentliggøres først på et pressemøde onsdag klokken 13.

Allerede onsdag aften præsenterede innovationsminister Sophie Løhde (V) første del af udflytningsplanen. I alt ti provinsbyer bliver fremover til såkaldte uddannelsesstationer, hvor studerende kan tage dele af deres uddannelse.

Svendborg er den eneste fynske by, hvor der udflyttes uddannelser til. Her vil det inden længe være muligt at læse til serviceøkonom, mens man er tilknyttet Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.

Svendborgs nye borgmester, Bo Hansen (S), er glad for, at serviceøkonomuddannelsen flytter til Sydfyn. Han lægger dog ikke skjul på, at han håber, der kommer mere til Svendborg, og at Fyn dermed får en del af de cirka 1.000 nye arbejdspladser, regeringen sender til Region Syddanmark.

- Det er nok ikke nogen hemmelighed, at Svendborg forventer sig noget mere. Med det mener jeg, at vi har forventninger om at få noget, der giver endnu flere arbejdspladser, fortæller Bo Hansen til TV 2/Fyn.

Regeringens pressemøde og udflytningsplanens konsekvenser kan du høre meget mere om på TV 2/Fyn Nyhedskanalen fra klokken 12.50 onsdag.