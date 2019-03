Lun torsdag: Op mod 15 grader flere steder på Fyn

Selv om torsdagen starter skyet, er der al mulig grund til at glæde sig over vejret – for senere kan det blive ganske pænt.

Der kan komme lidt finregn fra morgenstunden, men det er stadig mildt med temperaturer omkring otte grader.

- Der er chancer for, at der kommer opbrud i skydækket efterhånden, som dagen skrider frem. Temperaturmæssigt er det også muligt, at vi kan nå op på i hvert fald tocifrede varmegrader de fleste steder i regionen, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Læs også Grå onsdag – men lune forårsdage venter

I bedste fald kan vi endda ende med hele 15 graders varme flere steder på Fyn.

- I nogle områder på den nordlige del af Fyn er der mulighed for at op til 15 grader. Grunden til at det bliver varmest lige her, er, at der ikke er så meget vand, som luften kan blive kølet af, siger Lone Seir og forklarer, at det naturligvis skyldes, at vinden kommer fra vest og altså fra det jyske fastland.

På det sydlige Fyn kan temperaturen formentlig ’kun’ komme op på omkring 12 grader.

I aften bliver det klart vejr og igen lidt køligere med en syv-otte grader.