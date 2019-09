Mediedirektør: - Opbakning til Google-kursus truer nærdemokratiet

Et åbent undervisningslokale med hjul underneden og Googles farverige logo på siden varsler en dyster fremtid for det fynske nærdemokrati. Det mener administrerende direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener.

Han er overrasket over den politiske opbakning til de kurser i digital markedsføring, e-handel og sikkerhed, Google afholder i det rullende undervisningslokale.

- Frem for at se, hvad der kan ske for det danske samfund, hvor vi føler, demokratiet er afgørende, så vender man rundt og arbejder for, at det skal ødelægges, siger direktøren.

Ifølge mediedirektøren udgør den officielle opbakning til techgigantens kurser et alvorligt problem, da lokale mediers overlevelse afhænger af de annonceindtæger, som i højere og højere grad går til Google.

- Det er direkte påvirkende i forhold til vores muligheder for at drive nærdemokrati. De penge, der går til det her, går til udlandet. Det går altså fra demokratiet - nemlig nyhedsdækningen, siger Jesper Rosener.

Politisk opbakning

Googles undervisningslokale blev mandag parkeret i byparken i Søndersø, hvor mange var dukket op for at forbedre deres digitale kompetencer.

Initiativet hedder Google Online og er blevet til i samarbejde med blandt andre Erhvervsstyrelsen og Dansk Industri, og i Søndersø bliver kurserne afholdt i samarbejde med Nordfyns Kommune og Nordfyns Erhverv og Turisme. Med til åbningen var blandt andre Europaparlamentariker Pernille Weiss (K) og borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V).

Særligt sidstnævnte satte pris på Googles initiativ, som han ikke mener, man bør ærgre sig over i Jysk Fynske Medier.

- Jeg synes, det er en sund og naturlig konkurrence, der er i dag. Verden er ikke, som den så ud for 10, 15 eller 20 år siden, siger han.

Google: Vi tager ikke noget

I modsætning til mediehuse som Jysk Fynske Medier producerer Google ikke sit eget indhold, men er i stedet en platform, der formidler andres indhold.

- Når annoncer forsvinder - og det gør de i en kæmpe fart lige nu, fordi de ryger ud af landet til de her techgiganter, så er der færre penge til at drive lokale og regionale nyhedsmedier. Det kan betyde, at vi er nødt til at have færre journalister og i sidste ende også færre medier, siger Jesper Rosener.

Men sådan ser Christine Sørensen, der er politisk direktør i Google Danmark, ikke på sagen.

- Heldigvis er det jo ikke os, der tager noget fra nogen. Det er jo forbrugere og virksomheder, som beslutter at købe et produkt, som, de mener, passer bedst til deres forretning, siger hun og tilføjer:

- Faktisk sender vi hver måned otte milliarder kliks til europæiske nyhedsmedier. Folk vil rigtig gerne læse europæiske nyhedsmedier, spørgsmålet er så, hvordan man bruger de kliks.

Skatteforhold skal besluttes internationalt

Et af kritikpunterne, Jesper Rosener fremlægger, er, at Google ligesom andre interntationale virksomheder ikke betaler skat i Danmark. Men ifølge Pernille Weiss (K) bør man holde hovedet koldt, inden man pålægger virksomheder nationale skatter.

- Hvis man skulle lave en målrettet beskatning af techgiganterne, skal man lige huske, at de også betaler skat i deres hjemland, ligesom danske meget store virksomheder også betaler skat i Danmark. Hvis vi går efter andre landes provenu, kan det være, at de også går efter vores virksomheder, siger hun.

Ifølge Nordfyn Kommunes borgmester, Morten Andersen (V), er det oplagt at samarbejde med store virksomheder som Google.

- Vi kan som kommune heller ikke være sikker på, at vi for eksempel bare kan bruge Jysk Fynske Medier og dermed nå ud til 29.800 borgere. Det er vi ikke længere. Derfor er vi også nødt til at spille på andre baner, siger han.

Pernille Weiss (K) deltog i åbningen af Googles Uddannelsesbus' kurser i Søndersø. Her talte hun blandt andet med Christine Sørensen, politisk direktør i Google Danmark (th).