Opbakning til syge Johnny - nu også fra kommunens politikere

Kerteminde Kommune vil på fjerde år have Johnny Andersen i praktik, selvom han har mange smerter. Tre af kommunens politikere mener, hans sag har varet for længe.

Johnny Andersen fra Kerteminde får opbakning fra tre af kommunens politikere.

Sagen er uanstændig, mener de.

I 31 år arbejdede Johnny Andersen på en fiskekutter, men efter to trafikulykker i 2012 og 2013 har han haft for mange smerter i kroppen til at kunne arbejde. Alligevel har Kerteminde Kommune i nu fire år forsøgt at få Johnny Andersen i arbejde. Under den seneste praktik som havemand blev det vurderet, at han kan arbejde effektivt i 44 minutter to gange om ugen.

Sagen chokerer byrådsmedlem Knud Ahrnkiel (DF).

- Det er forfærdeligt, at der er et menneske, der kommer ud i et forløb som det her. Det kræver store menneskelige ressourcer for hans vedkommende, og det kan vi ikke være bekendt, siger han.

Knud Ahrnkiel (DF) synes ikke, det er rimeligt, at Johnny Andersen har ventet fire år på jobafklaring. Hvad enten Johnny Andersen skal tildeles førtidspension eller flexjob, skal sagen afsluttes nu, mener politikeren.

- Det er jo ikke menneskeligt at vente i fire år. Hvis manden ikke var syg, skal han da nok blive det med det pres, der ligger på ham hver dag, mener Knud Ahrnkiel.

Kigger på sagen igen

Kommunen vil nu endnu engang kigge på Johnny Andersens sag. Det glæder Endhedslistens Jutta Nielsen.

Man har et ressourceforløb for at afklare borgernes arbejdsevne, og det skal være til borgernes bedste. I sådan en sag, mener jeg, det bør være førtidspension Jutta Nielsen, byrådsmedlem, Enhedslisten

- Sagen bliver taget op, fordi man selvfølgelig synes, at det lyder voldsomt. Jeg ved, at man ønsker, at sagerne bliver afklaret hurtigt, så det beroliger mig, at man tager sagen op igen, siger Jutta Nielsen.

Hun understreger, at hun ikke kan udtale sig om Johnny Andersens konkrete sag, men siger dog, at en sag som hans bør ende med førtidspension.

- Man har et ressourceforløb for at afklare borgernes arbejdsevne, og det skal være til borgernes bedste. I sådan en sag (Johnny Andersens eller en lignende, red.), mener jeg, det bør være førtidspension, fortæller hun.

Fagforening kritiserer Kerteminde

Heller ikke SF's Jesper Hempler vil udtale sig om den konkrete sag. Han mener dog ligesom sine kolleger i byrådet, at fire år lang sagsbehandling er for lang.

- Jeg synes, fire år lyder som urimelig lang tid.

3F, der kører Johnny Andersens sag, har en opfattelse af, at der er flere lignende sager på Østfyn.

- Jeg kan have svært ved at sige, om vi har et generelt problem i Kerteminde, men jeg lytter selvfølgelig til, hvad der bliver sagt. Jeg synes, vi må have en afklaring af, om vi har et problem i kommunen, for det synes jeg ikke, vi skal have, siger Jesper Hempler.

Johnny Andersen risikerer 31. januar at gå glip af mindst 650.000 kroner, da hans arbejdsforsikring udløber. Derfor håber han, fagforeningen 3F og politikerne, at der er sket en afklaring i sagen inden.