Opdagelsesrejsende på Ærø og i Nyborg

Det vil vise sig i den kommende tid. Et nyt tiltag fra Dansk Forfatterforening skal skabe mere læse- og skrivelyst. I alt 20 forfattere er taget på opdagelse i en by og et område, som de slet ikke kender. Her bor de i en uge og skal med udgangspunkt i deres oplevelser skrive en tekst om stedet. Til september vender tilbage til stedet og holder foredrag og workshops.

Fire af forfatterene har besøgt Fyn og opdaget helt nye sider af deres land. Blandt andet Lone Theils, krimiforfatter og Englandsekspert, som nu har været på Ærø for første gang i sit liv. Kasper Colling Nielsen, forfatter og dramatiker, har tilbragt sin uge i Nyborg, en by han kun plejer at køre igennem.

Det trykker på min eventyrknap

Lone Theils har fuldt program i denne uge, hvor hun besøger Ærø. TV 2/Fyn er med hende den dag, hvor hun har fået særlig adgang og en rundvisning på Flaskeskibsmuseet i Ærøskøbing.

- Jeg er fuldstændigt fascineret af det her sted. Jeg har sådan en fornemmelse af at kunne gå rundt her i dagevis. Det trykker simpelthen på min eventyrknap. Når jeg kigger på de her skibe, så begynder jeg at finde på eventyr, som er foregået på de store verdenshave eller her på Ærø. Så det har været utroligt inspirerende for mig at være her på museet, siger Lone Theils.

Ukendt grund.

Kaspar Colling Nielsen bor i indre København, hvor han også er født og opvokset. Det eneste, som fører ham gennem Nyborg, er de mange foredrag i Jylland og på Fyn.

- Når jeg skal hjem fra de foredrag, så har Nyborg tit været et fixpunkt for mig, for der ligger McDonalds og Burger King. Så jeg kommer forbi der klokken et om natten, har jeg nogen gange købt en burger. Men det var også, hvad jeg kendte til Nyborg, siger Kaspar Colling Nielsen.

Ærø var også helt fremmed land for Lone Theils, omend hun længe har drømt om at komme dertil.

- Jeg har altid haft en personlig fascination af søfart og det med at rejse ud, så jeg har det som en fisk i vandet her. Jeg har læst "Vi de druknede" af Carsten Jensen og drømt om at se Marstal og se Søfartsmuseet. Så jeg er kommet til det helt rigtige sted og kan nu boltre mig på hele øen, siger Lone Theils.

Ny viden opstår

Allerede på andendagen af sit ophold er Kaspar Colling Nielsen blevet klogere på Nyborg.

- Jeg kendte slet ikke til Nyborg som middelaldercentrum, og nu har jeg her i Marineforeningen hørt om Nyborgs stolte, maritime traditioner. Dem kendte jeg heller ikke noget til, siger Kaspar Colling Nielsen

Vil ikke flytte igen

Det har været en hjertevarmende oplevelse for Lone Theils at komme til Ærø.

- Folk er utroligt søde her på øen og har meget imødekommende og hjælpsomme. Jeg har det fantastisk her. Det er lige før, at jeg ikke har lyst til at flytte igen, siger Lone Theils.

Også Kaspar Colling Nielsen er blevet taget godt imod.

- De har været enormt søde. På biblioteket bød de mig velkommen og gav mig en kurv med lokal øl. Det var helt rørende. Jeg bor på Hotel Villa Gulle, hvor ejeren Gulle er helt vildt sød. Jeg er faktisk aldrig blevet taget så godt imod nogen steder, ikke engang blandt min egen familie, siger Kaspar Colling NIelsen.

Ny inspiration

Et af formålene med at sende de 20 forfattere ud i det ukendte land er, at de skal komme hjem med inspiration til at skrive en tekst om deres oplevelser. Efterfølgende kommer de også tilbage til september og til foredrag og workshop.

- Der er noget smukt ved, at nu er jeg her denne uge, hvor jeg suger til mig og får så meget forærende: Historier, landskabe, bygninger, situationer og mennesker. Så bliver det bagefter min tur til at give noget tilbage ved at skrive en tekst, og så kommer jeg tilbage til øen for at undervise og give noget tilbage igen. Så det er faktisk det allerfineste, som kunst kan: Nemlig at skabe forbindelse mellem mennesker, siger Lone Theils.

Oplevelserne fra Nyborg vil også filtrere gennem Kaspar Collings fremtidige værker. Det kan nemlig slet ikke undgåes.

- Det man oplever, læser og interesserer sig for, det kommer altid til at indgå på en eller anden måde, siger Kaspar Colling Nielsen.

