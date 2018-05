Opdaget ved et tilfælde: H.C. Andersens barndomshjem er ikke fredet

En af Odenses mest ikoniske bygninger er ikke fredet. Det skal der laves om på, mener by- og kulturrådmand Jane Jegind.

H.C. Andersens barndomshjem, der er en af Odenses mest ikoniske bygninger, er ikke fredet.

Det opdagede by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), og derfor er fredningen blevet et punkt på dagsordenen til næste udvalgsmøde.

- Det var faktisk et helt tilfælde, fordi jeg sad og kiggede efter en anden bygning, og om den ikke var fredet, og så kunne jeg se på listen, at den manglede. Det må da være en fejl. Det viste sig, at det var det ikke. Den er ikke fredet, siger Jane Jegind.

Boede i huset i 12 år

H.C. Andersen flyttede ind i huset sammen med sine forældre som toårig i 1807. 12 år senere flyttede han til København.

Barndomshjemmet i Munkemøllestræde har fungeret som museum siden 1930 og er ligesom H.C. Andersens Hus, som er eventyrforfatterens fødehjem, et populært turistmål i Odense.

- Man har ikke tænkt på det dengang, og vi har ikke overvejet det i de seneste år, at det burde fredes. Det er H.C. Andersens Hus i Hans Jensens Stræde, siger Torben Grøngaard Jeppesen, der er museumschef i Odense Bys Museer.

Det må da være en fejl. Det viste sig, at det var det ikke. Den er ikke fredet Jane Jegind

Lufthavnen i Odense, flere skoler og en lang række institutioner i Odense er opkaldt efter den fynskfødte forfatter, der blandt andet er kendt for værkerne Kejserens nye klæder, Den lille havfrue, Nattergalen, Snedronningen, Den grimme ælling og Tommelise.

Fredningen af H.C. Andersens barndomshjem bliver behandlet på By- og Kulturudvalgets møde på tirsdag.

Læs også Tårn i ny H.C. Andersen-forlystelsespark bliver 280 meter højt