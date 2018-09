Opera får flere penge: - Nu kan vi komme ud og vise det frem

Et usædvanligt flertal i Odenses By- og kulturudvalg har sikret ny børneteaterscene i Vollsmose og faste sangere hos Den Fynske Opera.

Der var lagt op til et valg mellem to forskellige kulturretninger, da Odenses by- og kulturudvalg sad med en pose penge, der skulle fordeles.

Enten skulle Teater Momentum have tilført en halv million kroner om året til et særskilt danseteater, eller også skulle Den Fynske Opera få tilført de samme penge til at oprette faste sangerstillinger i modsætning til at ansætte folk på dagsbasis.

Et usædvanligt flertal bestående af Venstre, Konservative og Enhedslisten stemte for operaløsningen og de fordele, fastansættelserne vil give.

- Vi kan få skabt et operamiljø, der er lidt tungere end det er i dag. Og så kan de komme ud. Jeg er enormt optaget af, at vi har borgere blandt andet på plejehjemmene, som ikke kan komme til kulturen. Så kan kulturen komme til dem, siger udvalgsformand Jane Jegind (V).

Og Kristian Guldfeldt fra Konservative supplerer:

- Ud over at der bliver opsat nogle ekstra forestillinger, så er der perspektiver i, at de kommer ud. Den tid, der er til overs går netop med at besøge skoler og plejehjem. Og det har været meget positivt at se i ansøgningen, siger han.

Pengene kommer fra en omfordeling af statslig støtte, hvor tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) i 2016 besluttede at flytte penge fra de små storbyteatre i København til de tilsvarende teatre i Odense og Aalborg.

Glæde hos operaen

Resultatet vækker glæde hos Den Fynske Operas bestyrelsesformand, der fik overrakt beskeden af TV 2/Fyn.

- Nu har vi mulighed for at ansætte et ensemble, mulighed for at vise, hvad opera er. Det er ikke noget, vi kun behøver have inde i centrum. Det er noget, vi kan tage ud på plejehjemmene eller en ny Vollsmosescene med. Det er fantastisk, siger bestyrelsesformand Rune Kallager.

Når operaen tidligere kun har haft mulighed for at ansætte sangere på dagsbasis, ville det være meget omkostningsfuldt at bruge dem til besøg på skoler og plejehjem. Med fastansatte sangere giver det mere fleksibilitet.

Når en halv million kroner giver mulighed for at tale om fastansættelser, skal det ses i lyset af, at operaen kan lægge pengene oveni det budget, der i dag bruges til at ansætte sangere løst.

Dans fravalgt

Lige til det sidste var der spænding om resultatet, idet forvaltningen havde anbefalet politikerne at stemme for Teater Momentums idé om et særskilt danseteater. Det skulle være et hjemsted for moderne dans i Odense, og det bakkede socialdemokraterne i udvalget op om, men blev altså nedstemt.

Vollsmosescene

Med i beslutningen ligger også, at Nørregaards Teater skal oprette en ekstra scene, som de har ønsket det.

Det bliver i Vollsmose Kulturhus, der i dag administreres af Odense Bibliotekerne. Dermed får teatret øget deres mulighed for flere egenproduktioner og gæstespil. Samtidig bliver teatret tovholder på de aktiviteter, der skal foregå på stedet.

Med beslutningen om en scene i Vollsmose ligger også et årligt tilskud på 410.000 kroner.

Aftalen gælder for fire år med start fra sommeren 2019.