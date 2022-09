Redaktør om kommunes håndtering: - Det er uprofessionelt og kluntet

- Der er tale om en sag, der ikke vil dø, og det er der en grund til.

Sådan lyder det fra TV 2 Fyns Samfundsredaktør Ole Frank Rasmussen, om den igangværende sag i Nyborg Kommune.

Mandag kom det frem at kommunen angiveligt har brudt den lovede anonymitet i den omdiskuterede Komponent-analyse, der skulle undersøge, om der var en problematisk kultur i kommunen.

Her er en medarbejder blevet kaldt til samtale af en chef, som vedkommende havde kritiseret i den anonyme undersøgelse.

Noget som havde vagt bekymring allerede da analysen blev offentliggjort efter sommerferien.

- Flere medarbejdere udtrykte frygt for, at deres besvarelser ikke var anonyme, og endelig fik TV 2 Fyn og andre fynske medier henvendelser om, at den chef, der nu har ansvaret for gennemførelsen af undersøgelsens anbefalinger selv har fået kritik i rapporten for sin måde at lede på, fortæller samfundsredaktøren.

- Den nødvendige tillid var altså ikke til stede. Og desuden blev nogle af de medarbejdere, der havde udtalt sig kritisk i undersøgelsen – og som TV 2 Fyn har navnene på – pludselig konfronteret med deres besvarelser. De var altså ikke anonyme, oplevede de pågældende, siger Ole Frank Rasmussen.

Borgmester ser ikke problem

Efterfølgende er det også kommet frem, at det såkaldte Hovedudvalg i Nyborg Kommune i en mail har opfordret kommunens ansatte til at tie overfor pressen, mens de også opfordrer politikere, ledere og medarbejdere til ikke at kommentere på anonym kritik fremsat i pressen.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs mener ikke, at den omtalte mail er problematisk. Det står i kontrakt til kommunalforsker Roger Buch, der retter skarp kritik af Hovedudvalgets opfordring.

Samtidig siger Kenneth Muhs til TV 2 Fyn, at han ikke mener, at anonymiteten i undersøgelsen overhovedet er blevet brudt.

De seneste dages uroligheder i Nyborg Kommune kunne ifølge TV 2 Fyns Samfundsredaktør være håndteret langt bedre, end det er sket.

- Efter min vurdering har kommunens ledelse, godt bakket op af et stort set enigt byråd, håndteret sagen helt utroligt uprofessionelt og kluntet, og det er gået ud over troværdigheden, siger Ole Frank Rasmussen.

Det er SFs retsordfører Karina Lorentzen enig i, og derfor har hun nu rettet henvendelse til justitsministeren, som hun beder gå ind i sagen.