Opgør med millionsponsorater: Ewii satser lokalt

Energiselskabet Ewii bruger samlet cirka 11 millioner kroner årligt på sponsorater. I fremtiden vil de i højere grad støtte den lokale breddeidræt.

Fremover bliver der større chance for at få Ewii til at betale for nye klubtrøjer eller give penge til byjubilæet. Bestyrelsen i Ewii kigger lige nu på direktørens udspil til en ny strategi for sponsorater.

Til april skal ledelsen i den forbrugerkontrollerede energikoncern tage stilling til beløbenes størrelse.

Opgøret med millionsponsorater kommer efter den tidligere direktør i sommer blev fyret og bestyrelsesformanden efterfølgende trak sig efter medlemmer af repræsentanskabet påpegede en række kritisable forhold i koncernen.

Direktøren var mistænkt for at pleje særinteresser, da han fik bestyrelsen med på at sponsorere OB og den nye Royal Arena i København - langt væk fra Trekantområdet.

De samlede sponsorater udgør årligt cirka 11 millioner kroner men står til at blive reduceret betydeligt. I stedet for de store sponsorater bliver der flere penge til små.

Vi må stille os spørgsmålet, om sponsoraterne generer flere penge og flere kunder. Man tjener ikke mange penge på at sælge strøm, så jeg tror simpelthen ikke man fået nok ud af sponsoratet med Royal Arena Lars Bonderup Bjørn, Direktør i Ewii

- De kommer den lokale breddeidræt til gode, for aftalen med OB og Royal Arena vil være en stor del af reduktionen, siger direktør Lars Bonderup Bjørn.

I kundeservice håber medarbejderne at det vil flytte fokus fra mediestormen og over på kerneydelserne i virksomheden.

-I stedet for at folk siger "hvorfor vælger I at bruge penge på sponsorater langt væk herfra" at de så i stedet vælger at sige "nej hvor var det fedt, at min søns hold fik nye fodboldtrøjer" eller "hvor er det dejligt, at der er strøm i stikkontakten", siger Anne Grethe, der ikke ønsker at få sit efternavn frem.

- Vi må stille os spørgsmålet om sponsoraterne generer flere penge og flere kunder. Man tjener ikke mange penge på at sælge strøm, så jeg tror simpelthen ikke man fået nok ud af sponsoratet med Royal Arena, siger Lars Bonderup Bjørn.

Reducerede sponsorater

Fremover bliver sponsorbeløbet reduceret kraftigt, og der bliver ingen kæmpesponsorater. Pengene går i stedet til pigefodbold, drengespejdere eller amatørteatre i Trekantsområdet.

For at sikre en fair fordeling mellem de de fem forskellige kommuner, tager forsyningsselskabet, afsæt i antallet af kunder i hver kommune. Det bliver brugt som fordelingsnøgle til sponsoraterne. Jo flere kunder, des større basis for sponsorater.

- Vi skal skabe værdi i Trekantsområdet, så det at lave sponsorater som velgørenhed eller kulturstøtte vil ikke passe ind, når det ligger udenfor området. Der skal vi ind lokalt og kigge på sponsorater, siger direktøren.

Aftalen med Royal Arena koster energiselskabet mellem 3,5 og fire millioner kroner årligt i fire år. Den blev indgået uden bestyrelsens godkendelse i august 2016 af den tidligere direktør Knud Steen Larsen.

Mens Unibrew er hovedsponsor, er Ewii sammen med Danske Bank, BC Hospitality Group og TDC founding partners i Royal Arena.

Pengene kom igen

Knud Steen Larsen understreger overfor TV 2/Fyn, at bestyrelsen i sin tid var med til at træffe beslutningen om et sponsorat med OB.

- Det har været en god beslutning, for vi har fået pengene flerfold igen. Den omsætning, der ligger udenfor Trekantsområdet er steget med 75 procent, siden vi indgik aftalen. Det skyldes selvfølgelig ikke kun den, men har i høj grad været medvirkende til den stigning i ordremassen, vi har haft over hele landet, siger han til TV 2/Fyn.

Odense Stadion blev omdøbt til Ewii Park. Navneaftalen med OB udløber til sommer, ligesom aftalen om Ewiis navn på Brøndby Hallen også udløber i år.

Ewii arbejder nu på at opsige aftalen med Royal Arena eller sælge den videre til en eller flere virksomheder.

- Vi må stille os spørgsmålet, om sponsoraterne genererer flere penge og flere kunder. Man tjener ikke mange penge på at sælge strøm, så jeg tror simpelthen ikke, man fået nok ud af sponsoratet med Royal Arena, siger Lars Bonderup Bjørn.

Han står i spidsen for virksomhedens nye strategi, som betyder en tydelig opdeling i virksomheden. Trefordelen leverer kerneydelserne vand, varme og el, og Ewii-delen indeholder de kommercielle udviklingsselskaber.

Sponsorerer amatører

Med den nye strategi vil Trefor få lokalt forankrede sponsorater målrettet breddeidrætten. Sponsoraterne går til amatører både på kultur, sport - og ungdomsområdet.

I Ewii-delen bliver der ingen sponsorater men fremover udelukkende markedsføringsaktiviteter, som der skal kunne forklares og finansieres et overskud af.

Ledelsen er i gang med at formulere de nye principper for sponsoraterne, så de bliver mindre og giver mening lokalt. Med synligheden håber Ewii at få en bedre mulighed for at tiltrække medarbejdere og sikre en større rekruttering i Trekantsområdet.

- Det handler om at have kontakt med en potentiel medarbejderbase og så giver det noget goodwill i forhold til det, vi præsterer iøvrigt, siger Lars Bonderup Bjørn.

Det glæder afdelingschefen i energirådgivning, at forsyningsselskabet ændrer sponsoraterne.

- Der ligger et arbejde nu her fremadrettet med at få renoméet og image op på det niveau, hvor det hører til. Der ligger stadigvæk et arbejde, og det er et langt sejt træk, siger Kent Christensen.