Ophævelse af visitationszone i Odense

Fyns Politi oprettede 11. september visitationszone i Vollsmose og Korsløkke i det østlige Odense. Zonen har siden været gældende, men forlænges ikke ved udløbet til middag onsdag.

- Vi har i den forløbne periode ikke haft nogen hændelser, der giver anledning til at forlænge visitationszonen. Det er derfor vores vurdering, at trygheden umiddelbart er genskabt. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi fortsat holder et knivskarpt øje med striden mellem de to grupperinger i området.

- Der skal heller ikke herske tvivl om, at vi er parate til at genindføre visitationszonen, hvis vi finder det nødvendigt. Det skal være både sikkert og trygt for borgerne at færdes og bo i Vollsmose, Korsløkke og de nærliggende områder, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse fra politiet.

Fyns Politi vil i løbet af eftermiddagen udsende en pressemeddelelse om hvor mange visitationer, der er foretaget, samt hvilke fund der er eventuelt er gjort og rejst sigtelser for.

Efter skudepisode

Visitationszonen blev oprettet i forlængelse af en episode med en skudepisode om aftenen tirsdag 10. september. Anmeldelsen lød på, at der var blevet skudt i krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej i Odense.

I forbindelse med efterforskningen blev syv mænd anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, som omhandler angreb på et legeme af særlig rå og brutal karakter. I daglig tale kaldes det ofte grov vold.

- Når der skydes på åben gade, så tager vi det naturligvis meget alvorligt, og vi har derfor besluttet at indføre visitationszone i området. Vi vil gerne sende en klar besked til dem, der skyder, og dem, der skaber utryghed om, at vi ikke finder os i det. Samtidigt vil vi gerne vise de andre beboere i området, at vi er til stede, og at vi gør, hvad vi kan, for at de kan føle sig trygge, der hvor de bor, sagde politidirektør Arne Gram, da visitationszonen blev indført 11. september.

Ingen kom tilsyneladende til skade i forbindelse med skudepisoden, hvor et vidne har forklaret, at der blev skudt fra bagsædet af en sort bil.

En visitationszone giver politiet flere beføjelser inden for et afgrænset område og betyder blandt andet, at politiet må visitere en borger uden forudgående mistanke.

Foto: Fyns Politi