Opmærksom trafikant fik standset spritbilist

Det var tæt på at gå helt galt flere gange i nat, da en spirituspåvirket kvinde valgte at sætte sig bag rattet i sin bil efter en tilsyneladende våd aften.

Heldigvis slap hun og andre bilister fra ugerningen uden uheld eller skrammer takket været en hurtigtænkende medtrafikant.

Det siger vagthavende ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

- Klokken 01.14 får vi en anmeldelse fra en bilist, som kører efter en bil, der slingrer og flere gange er ved at forårsage uheld på grund af den usikre kørsel, siger han.

Ifølge Anders Furbo Therkelsen kører de to bilister på Den Fynske Motorvej omkring Nørre Aaby i retning mod Sjælland. Ved Ejby vælger den slingrende bilist at dreje af motorvejen, hvorefter anmelderen følger efter og får bragt bilen til standsning.

Kort efter ankommer en patruljevogn, som anholder og sigter en 39-årig kvinde for spirituskørsel. Kvinden blev derefter taget med på politigården for at få taget en blodprøve, inden hun senere på natten blev løsladt igen.