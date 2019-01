Overblik: Oppositionen er imod nedlæggelse af regioner

Regionerne, som vi kender dem, kan være på vej til nedlæggelse. Flere medier erfarer, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag fremlægger en sundhedsreform, hvor de fem regionsråd nedlægges.

Regeringen skal dog først samle flertal for forslaget. Det kan måske ske med Dansk Folkeparti, der længe har ønsket, at regionerne blev afskaffet. Oppositionen er til gengæld imod.

Her et overblik over de politiske reaktioner:

Dan Jørgensen (S) skriver på Twitter:

- Virkelig dårlig idé at nedlægge regionerne. Vi har brug for nærhed i sundhedssektoren - ikke centralisering!

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V):

- Jeg har hele tiden været bekymret for, at der ville komme et udspil, hvor man ville fravælge en folkevalgt forankring i forhold til sundhedsvæsenet. Jeg er blevet bekræftet i, at det er på vej.

Lars Løkke Rasmussen ønskede over for Ritzau ikke hverken at bekræfte eller kommentere på erfaringerne om nedlæggelse af regionerne. Han sagde under en partilederdebat forud for rygterne:

- Et godt dansk sundhedsvæsen skal gøres bedre.

- For mange patienter oplever sundhedsvæsenet på en måde, hvor man skal være stærk for at være syg.

- Hvor den ene hånd ikke altid ved, hvad den anden gør. For mange skal rejse for langt for at få ukompliceret behandling.

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl afviste også at bekræfte eller kommentere erfaringerne over for Ritzau. Under debatten forinden sagde han:

- Når man skal have en behandling på et sygehus, skal man finde sig i at tage længere væk fra sit hjem. Det er man nok også tilfreds med, hvis man får en bedre behandling, på det sygehus man kommer frem til.

- Men alt hvad der kan klares, som ikke kræver specialiseret behandling, skal klares så tæt på borgeren som muligt.

Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale:

- Jeg synes grundlæggende, at det er en dårlig idé at centralisere vores sundhedssystem.

- Jeg synes, man skal lytte til de pårørende, patientforeningerne og personaleorganisationerne, som alle siger, at det sidste, vi har brug for, hvis vi skal gøre mere for patienterne, det er en stor strukturreform.

- Jeg vil opfordre Lars Løkke til ikke på det her tidspunkt at præsentere sådan en reform, men i stedet vente til efter et valg, hvis han vil nedlægge regionerne.

Lea Wermelin (S) skriver på Twitter:

- Katastrofalt, hvis det holder vand, og regeringen trods al den modstand vælger centraliseringen. Bornholm kommer til at betale dyrt, hvis vi ikke har lokale folkevalgte til at tage kampen mod Excel-arket.

Benny Engelbrecht (S) skriver på Twitter:

- Det ender med den centraliseringsøvelse som Søren Gade, Lars Krarup, Anni Matthiesen, Stephanie Lose med flere har advaret mod.

Også Mette Frederiksen (S) forlod tirsdagens debat i Folketingssalen uden at stille op til interview med pressen. Hun opfordrede under debatten DF til at indgå en sundhedsreform med S i stedet for regeringen.

- Hvis vi har en fælles interesse i at skabe et sundhedsvæsen med mere nærhed, var det så ikke nogen andre, Dansk Folkeparti skulle lave politik med?

Sundhedsordfører i SF Kirsten Normann Andersen:

- Det lyder som et voldsomt centraliseringsprojekt af vores vigtige sundhedsvæsen. Det vil fjerne alle demokratiske muligheder for lokal indflydelse.

- Det er jeg rigtig ked af - specielt som jyde, hvor jeg mange gange har oplevet at lokalbefolkningen og lokale politikere har blandet sig og haft indflydelse på, hvordan sundheden skulle udvikle sig i deres lokalområde.

Læs også TV 2 erfarer: Regeringen vil nedlægge regionsrådene