Kulturliv i opråb: - Coronapas er en unødvendig restriktion

Han har så sent som tirsdag afvist gæster ved indgangen, fordi de ikke havde et gyldigt coronapas. Især tyskere er ikke klar over, at det kræver et coronapas at besøge museer, forlystelsesparker eller attraktioner.



- Det gør ondt, for det er på den her tid af året, vi skal have gang i forretningen, siger Henrik Neelmeyer.

I 2019 havde Odense Zoo knap 412.000 besøgende, mens Egeskov havde 265.000 gæster. Ifølge Henrik Neelmeyer, er omsætningen på Egeskov Slot faldet med cirka 30 procent.